Ramón Díaz explica escolha por Hugo Souza e projeta melhora do Corinthians na temporada

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 17/07/2024 - 00:59 • São Paulo (SP)

O técnico Ramón Díaz rasgou elogios a Hugo Souza na estreia do goleiro com a camisa do Corinthians. O jogador foi um dos principais responsáveis para que o Timão garantisse os primeiros três pontos sob o comando do técnico argentino.

Nesta semana, havia visto que Hugo, apesar que não vinha jogando, o vi com muita personalidade, defende muito bem. O que vejo nesse momento, nessa semana e se vejo grandes condições eu coloco, como vai ser com todos os jogadores. Ele ajudou o grupo, esteve bem. Às vezes podemos mudar nomes pelo momento ou pelo adversário, eu gosto disso, o jogador tem que se adaptar taticamente a como queremos jogar. Queremos jogar melhor, há muitas coisas a corrigir, hoje conseguimos um grande triunfo — disse Ramón Díaz

Além disso, Ramón Díaz também projetou o futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Para o técnico argentino, a equipe tem condições de brigar por posições melhores na tabela da competição

- Estou muito contente e feliz pelos jogadores e também pela torcida. Não é fácil jogar nessa situação, sendo uma equipe grande e jogar nessa situação não é fácil. A equipe demonstrou atitude. Trabalhamos só quatro dias. Vamos melhorar taticamente e individualmente. Estou feliz pelo resultado, necessitávamos ganhar - disse o treinador argentino. E completou:

- Estou muito feliz pelos jogadores, estão fazendo um esforço enorme e pelo público, que precisava de uma vitória. Esse é um grande clube, tem que estar acima. Vamos trabalhar para colocá-lo acima

Na próxima rodada, o Corinthians volta a entrar em campo para enfrentar o Bahia. A partida, que é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, será neste domingo (21), às 16h, na Arena Fonte Nova.

Corinthians venceu o Criciúma no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE RAMÓN DÍAZ:

ESTRUTURA DO CORINTHIANS

- São times grandes, e o Corinthians faz muito tempo… Na segunda ou terceira vez que eu poderia vir ao Corinthians, mas por circunstâncias não pude vir. Agora falei com minha comissão e minha família e decidimos vir. Em termo de estrutura, é o melhor clube do Brasil. Tem estádio, a torcida, onde se concentra, onde treinamos, nível europeu.

- Gosto dos times grandes, me encanta, gosto de brigar por coisas, e o Corinthians vai dar a mim e a meu corpo técnico a possibilidade de brigar por algo. Estamos falando com a diretoria e o presidente para reforçar o time, porque precisamos, mas é um lindo desafio.

FORÇA DA TORCIDA

- O time reagiu com a ajuda da torcida. A torcida é impressionante, incrível. Temos que felicitar, faz tempo que não vejo esse apoio da torcida. Todos os jogadores serão protagonistas. Temos que corrigir muitos erros. No primeiro tempo gostei da intensidade, mas não tivemos precisão. Aos poucos vamos melhorando, estou contente pelos jogadores.

- É verdade, tenho que parabenizar a torcida, poucas vezes vi um apoio assim. Todo o jogo, 95 minutos apoiando o time. Em uma situação difícil, fazia tempo que o Corinthians não ganhava, e todos os méritos aos jogadores, eles foram os protagonistas. O que falamos eles respeitaram muito bem, com agressividade, ritmo, alguns erros, mas com o tempo vamos corrigindo.

ALEX SANTANA

- Não só o Santana, ele esteve bem taticamente, é um jogador com muito temperamento, muito inteligente taticamente, ajudado por todo o grupo. Mas faz pouco tempo que ele chegou e nós temos quatro ou cinco dias de trabalho. Gostei da atitude dele. Mas seguramente temos muitas coisas para melhorar, gostaria que o time controlasse o tempo, as acelerações. Temos que manter a calma e a humildade para melhorar. Esse time pode melhorar muito mais.

OFENSAS DE CACÁ

- São decisões pessoais. Tentaremos falar com ele da próxima vez. A imprensa é importante, é a comunicação que podemos ter, tem que respeitá-la. Tentaremos que mais adiante ele possa falar com todos – comentou, em entrevista coletiva.

MUDANÇAS

- São momentos que os jogadores têm que se adaptar e à situação. Sabemos que temos um potencial importante adiante. Gostei muito do Romero, foi um jogador importante, com boa definição. Tivemos pouco tempo de trabalho, temos que trabalhar o tático, o time vai crescendo aos poucos.

ANDRÉ RAMALHO

- Ramalho precisa estar bem fisicamente. Ele tem uma qualidade extraordinária, foi um acerto dos dirigentes trazer esse jogador. Uma qualidade incrível. Em pouco tempo que temos ele com a gente, vimos muita qualidade. Vai ajudar. Em toda a parte defensiva, vai ter competência, no meio também, no ataque também. Vamos colocar o melhor no próximo jogo. Temos que ter calma, teremos quatro ou cinco dias para trabalhar.

DESAFIO DE COMANDAR O CORINTHIANS

POSTURA DO TIME

- Creio que a atitude do time foi completamente diferente de quando jogou contra o Vasco e contra o Cruzeiro, foi completamente diferente. O futebol de hoje é diferente, com dinâmica, pressão, atitude. O time superou situações e se recuperou. Necessitamos muito trabalho ainda, mas houve coisas pontuais que gostei, foi um time agressivo, intenso, esse é o caminho. Só conheço um caminho para sair de situações difíceis: ter atitude, ser agressivo e jogar coletivamente. Se melhorarmos isso, vamos adiante.

- O momento nosso é de mudar atitude, confiança. São jogadores jovens, muitos jovens têm que crescer. Vamos trabalhar duro com a mentalidade de hoje, trabalhando mais taticamente, saber quando atacar, quando defender. O resultado de hoje foi muito importante para crescer animicamente. Era um time muito "golpeado", agora vai ganhar confiança. Esperamos ir à Bahia e ganhar, vamos tentar ganhar. Vamos tentar ganhar, temos equipe para competir com qualquer um dos times que vamos enfrentar.