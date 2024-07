Corinthians vence Criciúma de virada em estreia de Ramón Díaz

Ramón Díaz realizou sua estreia à frente do comando técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 22:57 • São Paulo (SP)

O Corinthians derrotou o Criciúma por 2 a 1 nesta terça-feira (16), na Neo Química Arena, em partida que marcou a estreia de Ramón Díaz à frente do comando técnico do clube paulista. O lateral-direito Claudinho, nos minutos finais da primeira etapa, abriu o placar para o Tigre, enquanto Romero e Cacá marcaram os gols da virada do Timão.

Apesar da vitória, a equipe do Parque São Jorge segue na décima sétima colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos conquistados. O clube catarinense, por sua vez, aparece três posições à frente, com 17.

Ramón estreia com vitória

Contratado com a missão de livrar o Corinthians do descenso, Ramón Díaz promoveu mudanças na equipe titular e estreou com o pé direito em Itaquera. Os reforços Hugo Souza e Alex Santana, contratados nesta janela de transferências, entraram nas vagas de Matheus Donelli e Breno Bidon, respectivamente.

Apesar do gol sofrido, o camisa 1 do Timão fez uma partida segura e salvou a equipe paulista em duas oportunidades na primeira etapa. Já Alex Santana, teve uma atuação discreta, mas ajudou Raniele a dominar a intermediária defensiva do Corinthians, principalmente após o gol do Tigre.

Romero marcou o gol de empate do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 2 x 1 Criciúma

17ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: 16 de julho de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA/BA)

⚽GOLS: Romero e Cacá (Corinthians); Claudinho (Criciúma)

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele e Alex Santana e Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Criciúma (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Hermes; Barreto, Newton, Felipe Mateus e Matheusinho; Arthur Caíke e Éder.