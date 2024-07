Narrador da Globo exalta defesa de Hugo Souza pelo Corinthians: ‘Estatura e velocidade’

Hugo Souza fez grande defesa no primeiro tempo contra o Criciúma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 21:49 • São Paulo (SP)

Estreante da noite pelo Corinthians, o goleiro Hugo Souza fez uma grande defesa no jogo contra o Criciúma, nesta terça-feira (16). Logo no início da partida, o meia Barreto entrou sozinho na área e chutou frente a frente com o arqueiro, que impediu o gol com o braço direito. Narrador do duelo, Gustavo Villani elogiou o jogador.

- Importante para ele ganhar moral na primeira defesa, mostrar o cartão de visita. Defesaça. Ele conseguiu conciliar dois fatores importantes para um goleiro, estatura e velocidade. Muitas vezes quem tem estatura, peca na velocidade. Que nada, ele abriu a asa e defendeu cara a cara contra o Barreto - comentou Villani, no "Premiere".

A noite também marca a estreia do técnico Ramón Díaz no comando do Corinthians. O argentino promoveu a entrada do goleiro no lugar de Matheus Donelli, que foi para o banco. Hugo Souza chega para reforçar a posição após a saída de Carlos Miguel para o Nottingham Forest e do ídolo Cássio, para o Cruzeiro.