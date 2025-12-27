Reconstrução e escolha de Osmar: o que levou o Corinthians a buscar Marcelo Paz

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação de Marcelo Paz, atualmente no Fortaleza, como novo executivo de futebol do clube. O profissional chega para assumir a vaga de Fabinho Soldado, que deixou o Timão após a conquista da Copa do Brasil.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Corinthians está em fase final de negociações para oficializar a chegada do profissional. Internamente, o dirigente sempre figurou como a principal opção do presidente Osmar Stábile para o cargo, em meio à busca do clube por um perfil alinhado a um projeto de reconstrução e reorganização esportiva.

O nome de Marcelo Paz ganhou ainda mais força junto a Stábile após a negativa de Bruno Spindel. O cartola do Timão enxerga no profissional alguém capacitado para estruturar o futebol do clube mesmo em um cenário de limitações financeiras. A avaliação interna é de que Paz possui experiência para montar equipes competitivas e contribuir para um planejamento sustentável, com impacto a médio e longo prazo.

A passagem pelo Fortaleza é vista como um dos principais trunfos do dirigente. Marcelo Paz esteve cerca de 10 anos à frente do clube cearense, período em que iniciou o trabalho na Série C e participou de um processo de crescimento que levou a equipe à Libertadores, à final da Copa Sul-Americana e a campanhas de destaque no Campeonato Brasileiro, além de dar continuidade aos projetos conduzidos pelos técnicos Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda.

Em junho do ano passado, Marcelo Paz também foi alvo do Corinthians, mas optou por recusar a proposta e confirmou sua permanência no Tricolor do Pici.

Carreira de Marcelo Paz

Marcelo Paz, 41 anos, iniciou sua trajetória profissional fora do futebol. Filho do educador cearense Mardônio Paz, começou a carreira como administrador de empresas no Colégio Darwin. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará e possui formação em Gestão Esportiva pela Universidade do Futebol.

Entre 2012 e 2013, atuou como comentarista esportivo na TV e na Rádio Verdes Mares. Em 2014, presidiu a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) e também integrou a diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe).

Ex-presidente do Leão, Marcelo Paz passou a exercer a função de CEO do Fortaleza após o clube tornar-se SAF, em setembro de 2023. No período, o Tricolor de Aço chegou à final da Copa Sul-Americana de 2023 e conquistou a Copa do Nordeste em 2024. O trabalho no último ano também resultou no maior faturamento da história de um clube do Nordeste, com cerca de R$ 371 milhões.

À frente do Fortaleza desde 2017, Paz assumiu inicialmente a presidência em um momento em que o clube disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Nas temporadas seguintes, conquistou a Série B em 2018, além da Copa do Nordeste em 2019 e 2022. Como mandatário, também liderou o clube ao inédito pentacampeonato estadual, entre 2019 e 2023.

Outro marco do período foi a presença do Fortaleza em competições continentais. O clube disputou pela primeira vez a Copa Sul-Americana em 2020 e alcançou a fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2022, avançando até as oitavas de final. Em 2023, participou da fase preliminar da Libertadores.

Em 2024, Marcelo Paz foi eleito o melhor CEO de clube de futebol do Brasil e da América do Sul.