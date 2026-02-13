Carnaval: veja quais serão os enredos de Gaviões da Fiel e Dragões da Real
Escolas de samba se apresentam no Anhembi a partir desta sexta (13)
Escolas de samba ligadas a torcidas organizadas, Dragões da Real e Gaviões da Fiel são duas das principais agremiações do carnaval paulista. Confira com o Lance! quais serão os enredos das escolas, que irão desfilar no Sambódromo do Anhembi a partir desta sexta-feira (13).
Enredo da Gaviões da Fiel
O enredo da escola de samba para o Carnaval de 2026 terá foco direto no legado e nas lutas dos povos indígenas, levando o nome de "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã". Comandada pelos carnavalescos Rayner Pereira e Júlio Poloni, que foram mantidos devido aos bons resultados dos anos anteriores, a Fiel também focará na preservação e proteção das florestas brasileiras.
Agremiação ligada a torcida do Corinthians, a Gaviões será a quarta a desfilar neste sábado (14), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Em 2025, na competição do Grupo Especial de São Paulo, a escola ficou em 3° lugar.
Enredo da Dragões da Real
Lidearada pelo carnavalesco Jorge Freitas, que já possui sete títulos no Grupo Especial em São Paulo, a Dragões da Real também trará um tema que se conecta diretamente com as raízes brasileiras. "Guerreiras Icamiabas, uma Lendária História de Força e Resistência" contará a história de uma lenda, sobre mulheres que pregaram e lutaram pela preservação e cuidado com as florestas do Brasil.
Escola ligada a torcida do São Paulo, a Dragões será a terceira a desfilar no Sambódromo nesta sexta-feira (13), e vai em busca de um título inédito no Carnaval. No ano passado, a agremiação terminou na sexta posição.
