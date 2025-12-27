Yuri Alberto se aproxima de marca histórica de Neto no Corinthians

A temporada de 2025 foi marcante para Yuri Alberto que, além das conquistas coletivas, também alcançou números expressivos em rankings individuais ligados à história do Corinthians.

O camisa nove ultrapassou o ídolo Biro-Biro na lista de maiores artilheiros do clube. Antes com 75 gols, Yuri Alberto balançou as redes na partida diante do Vasco da Gama, na final da Copa do Brasil, e superou o ex-jogador na artilharia histórica do Timão.

Com o feito, Yuri Alberto passou a ocupar a 26ª posição entre os maiores goleadores do Corinthians, empatado com Luisão. O atacante alvinegro está a quatro gols de igualar Neto, ex-jogador e atual comentarista do Grupo Bandeirantes, que soma 80 gols com a camisa do clube.

A lista de maiores artilheiros é liderada por Cláudio Christóvam, com 306 gols, seguido por Baltazar, na segunda colocação, com 269. Teleco aparece na terceira posição, com 257 gols marcados.

Veja abaixo a lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube

1 . Cláudio Christóvam: 306 gols 2 . Baltazar: 270 gols 3 . Teleco: 257 gols 4 . Neco: 242 gols 5 . Marcelinho Carioca: 206 gols 6 . Servilio: 200 gols 7 . Luizinho: 174 gols 8 . Sócrates: 172 gols 9 . Flávio: 170 gols 10 . Paulo: 147 gols

Yuri Alberto participou dos dois gols do Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

Yuri Alberto pelo Corinthians

Pelo Corinthians, Yuri Alberto disputou 206 jogos, sendo titular em 177, marcou 76 gols e deu 20 assistências. Em média, participava de um gol a cada 164 minutos. Finalizava 2,5 vezes por partida, com 1,0 no gol, tinha 48% de conversão em grandes chances, 3,8 duelos ganhos por jogo, 1,4 falta sofrida por partida, sofreu 3 pênaltis e recebeu nota média 7,00 pelo Sofascore.

Em 2025, disputou 58 jogos, 45 como titular, marcou 19 gols e deu 3 assistências. Participava de um gol a cada 190 minutos, finalizava 2,3 vezes por partida (0,8 no gol), tinha 36% de conversão em grandes chances, ganhava 3,3 duelos por jogo, sofria 1,3 falta por partida, conquistou 1 pênalti e recebeu nota média 6,90 pelo Sofascore.

