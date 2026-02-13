Rivais se chocam com fala de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Não é possível'
Verdão venceu o Internacional por 3 a 1 no Beira-Rio
Em jogo eletrizante, o Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1 em pleno Beira-Rio. Apesar da grande vitória do Verdão, o assunto mais comentado nas redes sociais foi uma declaração do meia Andreas Pereira após a partida.
Gustavo Gómez abriu o placar para o Verdão depois de cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Após chute de Alan Patrick, Ronaldo empatou o duelo com um golaço. Vitor Roque botou o Verdão na frente mais uma vez e Andreas fechou a conta para o Palmeiras.
Depois do duelo, Andreas Pereira comentou a polêmica envolvendo o pênalti cobrado por Memphis Depay no clássico diante do Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o volante do Palmeiras "cavou" a região com a chuteira antes da cobrança do holandês, que acabou chutando à esquerda do goleiro Carlos Miguel.
- É do futebol. Todos os jogadores, você vê as entrevistas do Raniele e do Matheuzinho, do Memphis mesmo depois. Isso é uma coisa de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, tem que comentar mesmo, pode falar o que quiser. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante - iniciou Andreas, do Palmeiras, em entrevista ao Prime Video.
- Eu só estava limpando a chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que estava meio solta no gramado - completou o jogador.
Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Palmeiras ficaram chocados com a declaração do meia. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos rivais com fala de Andreas após vitória do Palmeiras
