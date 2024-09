Ramón Díaz exalta Corinthians mas pede calma: ‘Manter a humildade’

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Thiago Braga Duarte • Publicada em 25/09/2024 - 01:15 • São Paulo (SP)

Na coletiva após a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, que garantiu a classificação do Timão para as semifinais da Copa Sul-Americana, o técnico Ramón Díaz destacou a qualidade do adversário e a evolução do seu elenco. O jogo, realizado na Neo Química Arena nesta terça-feira, 25, terminou com um convincente 3 a 0, proporcionando um fôlego importante ao clube em um momento delicado.

- Não é fácil jogar contra um grande time como é o Fortaleza, que chegou à final no ano passado. O mérito é dos jogadores, que trabalham e mantêm a concentração - afirmou Díaz.

Apesar do bom desempenho nas copas, a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro segue como uma sombra sobre o clube. O Corinthians ainda busca deixar a zona de risco. O próximo desafio é um clássico contra o São Paulo, no domingo, a disputar no Estádio Mané Garrincha. O jogo, que contará apenas com a torcida tricolor, deve colocar à prova a recuperação do Corinthians. Ramón também fez um apelo para que a equipe não se empolgue com os resultados recentes.

- Temos que manter a calma e a humildade, temos muito para competir - reiterou, lembrando que o objetivo imediato é garantir a permanência na Série A. Ele reforçou que a equipe deve focar em conseguir um resultado positivo contra o São Paulo antes de pensar nas finais das copas.

Díaz ressaltou a mudança tática do time e ressaltou que a equipe pode atuar tanto com três zagueiros como uma linha de quatro defensores. E destacou também o setor central do Corinthians como fundamental para a recuperação.

- Sabemos que temos um meio-campo muito bom e isso nos permitiu mudar. Em determinado momento, a linha de três nos ajudou - afirmou o técnico, elogiando a inteligência dos jogadores.