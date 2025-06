Dorival Júnior busca alternativas para ‘sombra’ de Rodrigo Garro

Dorival Júnior terá um novo desafio no comando do Corinthians: achar o meia armador na ausência de Rodrigo Garro. Isso porque, na última sexta-feira (27), o clube acertou a rescisão contratual com Igor Coronado, jogador da mesma posição do argentino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após a final do Campeonato Paulista, Rodrigo Garro esteve se recuperando de tendinopatia patelar no joelho direito, lesão crônica que o meia sente desde a temporada passada. Desde abril, o Corinthians teve que buscar outras alternativas para substituir o principal organizador de jogadas da equipe.

Igor Coronado vai deixar o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Igor Coronado, primeira opção na ausência de Garro, foi titular em alguns jogos após o fim do Paulistão, porém sofreu uma lesão no ombro e não conseguiu engatar uma sequência de partidas. Quando o ex-camisa 77 do Timão voltou, Dorival Júnior optou por não utilizar o atleta entre os 11 titulares.

continua após a publicidade

➡️Com Memphis Depay, Corinthians se reapresenta após período de férias

Antes da partida contra o Grêmio — marcada pelo retorno de Garro — o treinador do Timão vinha escalando a equipe sem um “camisa 10” de origem. A escalação contava apenas com volantes de ligação como Maycon, Breno Bidon e Carrillo para armar o ataque corintiano.

Caminhos de Dorival Júnior

Agora, sem Igor Coronado no elenco, Dorival deve buscar opções caso Rodrigo Garro também fique fora. O treinador já sinalizou interesse em novas contratações, mas a prioridade no momento são atacantes de lado de campo.

continua após a publicidade

Dorival Jr busca alternativas para substituto de Garro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️Corinthians demonstra interessa por atacante ex-Bahia

Se o Timão não trouxer outro meia armador, Dorival precisará encontrar soluções dentro do próprio grupo. Uma das alternativas vem das categorias de base. Na última partida, contra o Grêmio, o técnico utilizou no segundo tempo o meia Dieguinho, destaque do sub-20 do Corinthians, e afirmou que deve acionar mais os garotos da base.