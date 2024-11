Ramón Díaz comemora arrancada do Corinthians e destaca sistema defensivo

Em entrevista coletiva após a vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Vasco, o técnico Ramón Díaz e seu auxiliar, Emiliano Díaz elogiaram o desempenho do time e a conquista da sexta vitória consecutiva.

Ramón falou sobre a força mental do grupo e sobre a entrega dos jogadores nesse período decisivo para o Timão.

- Temos que parabenizar a equipe porque tudo o que trabalhamos tecnicamente no dia de hoje e eles conseguiram transmitir dentro de campo, com a pressão, com o jogo, com a posse de bola, com a contundência. Para nós, esses últimos três jogos que faltam são fundamentais. Então, era fundamental para alcançar um objetivo tão importante que estamos buscando, porque o esforço que os jogadores estão fazendo é incrível, a mentalidade que eles têm. Hoje nos faltaram quatro jogadores importantes e a equipe realmente conseguiu manter a estrutura que temos, com a personalidade, com o jogo. Acho que estamos contentes - destacou o técnico.

O comandante corintiano também falou sobre o que espera para os últimos jogos do Alvinegro no Brasileirão e sobre a chance de conquistar uma vaga na Libertadores de 2025.

- Em relação à reta final, só é preciso se concentrar para essa fase final, buscando os resultados. Estamos felizes porque seis jogos seguidos nos permitiram sair (da zona de rebaixamento) e nos permite também brigar lá em cima. Tomara que, se Deus quiser, possamos terminar bem - completou o técnico.

Ramón elogiou a defesa corintiana. A equipe sofreu apenas três gols nos últimos quatro jogos. Para o técnico, o time demonstra grande evolução em seu desempenho nesse setor do campo.

- Acho que tenho que destacar toda a parte defensiva porque realmente melhoraram de uma maneira incrível, em tentar não cometer erros, jogar de forma bem séria, bem profissional, e realmente estão respondendo muito bem. Por isso, damos confiança, como ao Rainele também. Há momentos em que talvez tenham tido dúvidas sobre ele, as pessoas duvidaram um pouco dele, mas nós, com o trabalho tático que precisamos dessa posição, ele realmente está em um nível muito bom - analisou Díaz.

Jogadores do Corinthians comemoram gol contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No jogo deste domingo (24), a equipe não contou com a dupla de ataque Yuri Alberto e Memphis Depay, que tem sido decisiva para o Corinthians nos últimos jogos, mas conseguiu responder em campo com as mudanças e marcou três gols. Ramón analisou a atuação dos atletas que têm entrado ou decorrer da partida, ou para substituir titulares, como aconteceu nesta partida.

- Se você observar, hoje quase todo o grupo está pronto para jogar, há uma competição muito saudável entre eles, e me parece que o melhor que conseguimos é que todo o grupo esteja intenso, seja profissional, seja forte, e estamos bem encaminhados. Então, estamos felizes, tanto com a parte defensiva, que melhorou muito, quanto com o meio de campo e o ataque, porque estamos sendo contundentes. Hoje, sem o Yuri, sem o Memphis, conseguimos, e são dois jogadores que vinham sendo muito importantes. Jogamos com o Talles e o Romero, e eles renderam de uma forma incrível. Então, estamos nos tornando um time que está se montando, um time muito bom para o futebol - concluiu o técnico.

O Corinthians terá a semana livre para se preparar para a próxima partida pelo Brasileirão. A equipe de Ramón vai encarar o Criciúma no sábado (30), às 19h30, em Santa Catarina.