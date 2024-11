Web inocenta titular do Vasco em goleada parcial sofrida contra o Corinthians: ‘Dá dó’

O Vasco sofreu uma goleada de 3 a 0 do Corinthians apenas no primeiro tempo do confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, neste domingo (24), na Neo Química Arena, em São Paulo. Após os 45 minutos iniciais desastrosos da equipe de Rafael Paiva, alguns internautas inocentaram o goleiro Léo Jardim do resultado parcial.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco disparam após falha de Galdames: ‘Jogador que Paiva ama’

➡️ Internautas alertam que Vasco entrou na luta contra rebaixamento

Para esses torcedores, o arqueiro foi refém de erros individuais da defesa vascaína, que é a segunda pior do Campeonato Brasileiro, ao lado do Atlético-GO, lanterna da competição. Mesmo assim, Léo Jardim é o goleiro que mais realiza defesas no torneio nacional.

Se o camisa 1 do Vasco foi inocentado, por outro lado, jogadores titulares da equipe de Rafael Paiva receberam muitas críticas na web. O volante Galdames e o zagueiro Léo Pelé foram os principais alvos da torcida cruz-maltina. Veja abaixo a repercussão a favor de Léo Jardim.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas