Corinthians vence o Vasco e mantém sequência de vitórias no Brasileirão

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 neste domingo (24). Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, marcaram os gols da vitória do Timão, enquanto Puma Rodríguez diminuiu para o Gigante da Colina, na Neo Química Arena. Com o resultado, o clube alvinegro chegou ao sexto triunfo seguido na competição nacional

A derrota agravou a crise do Vasco. O clube carioca perdeu as últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro e se afastou da luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe está na 11ª colocação, com 43 pontos.

Garro marcou dois gols na vitória do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo?

No primeiro minuto da partida, Romero ficou perto de abrir o placar para o Corinthians. Matheuzinho fez boa jogada pelo lado direito, cruzou na área, o paraguaio finalizou de voleio e a bola passou por cima do travessão. Foi uma mostra do que seria a primeira etapa, com amplo domínio ofensivo do Timão

A pressão alvinegra deu resultado aos 11 minutos. Rodrigo Garro cobrou escanteio e Gustavo Henrique cabeceou para fazer o primeiro gol do Corinthians. Mesmo com a vantagem, o clube alvinegro seguiu no ataque.

Apenas três minutos depois, a equipe de Ramón Díaz ampliou o placar. Romero recebeu bom passe na área e rolou para Rodrigo Garro finalizar de primeira sem chances para a defesa de Léo Jardim, goleiro do Vasco. A equipe carioca não conseguia conter os donos da casa, que seguiam empilhando oportunidades.

Rodrigo Garrou aumentou a vantagem do Timão aos 23 minutos. Após bate e rebate na área, o argentino chutou de fora da área e marcou o terceiro gol. A pressão era tanta que Rafael Paiva, treinador do Vasco, promoveu a entrada do zagueiro Maicon no lugar do atacante Leandrinho.

Aos dez minutos da segunda etapa, Rodrigo Garro cobrou escanteio e André Ramalho cabeceou com perigo para a defesa de Léo Jardim. O Timão soube controlar o ritmo da partida e teve oportunidades de ampliar o placar. Entretanto, foi o Vasco que marcou na etapa final.

Aos 30 minutos, Puma Rodríguez fez boa jogada pelo lado direito do ataque, chutou cruzado e acertou o ângulo defendido por Hugo Souza. Apesar do gol, o Vasco não conseguiu concretizar uma reação e o jogo terminou com a vitória do Corinthians.

O que vem aí no Brasileirão?

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (30), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Vasco tem compromisso contra o Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 1 VASCO DA GAMA

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Gustavo Henrique (10'/1ºT), Rodrigo Garro (14'/1ºT), Rodrigo Garro (23'/1ºT) e Puma Rodríguez (30'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: André Ramalho (COR); Hugo Moura (VAS), Puma Rodríguez (VAS) e Jair (VAS)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana) e Breno Bidon, André Carrillo (Igor Coronado) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Pedro Raul) e Romero (Pedro Henrique).

VASCO DA GAMA (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Emerson Rodríguez), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames (Alex Teixeira) e Payet (Philippe Coutinho); Puma Rodríguez, Leandrinho (Maicon) e Vegetti (Jair).