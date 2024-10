Ramón Díaz comanda treino tático e faz testes na equipe do Corinthians

Igor Coronado em treino do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 12/10/2024 - 16:32 • São Paulo (SP)

O Corinthians segue firme na preparação para encarar o Athletico-PR na quinta-feira (17), às 20h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta é a partida que teve sua data invertida com o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Timão chegou a recorrer ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para retomar o calendário original, mas teve seu pedido negado na sexta-feira (11) por 9 votos a 0.

Nesta sábado (12), a equipe realizou mais um treino no CT Joaquim Grava. Os jogadores iniciaram o treinamento com trabalho de força e mobilidade na academia e depois, no gramado, o técnico Ramón Díaz comandou mais uma atividade tática de enfrentamento. O argentino aproveitou a oportunidade para realizar diversos teste na equipe.

Talles Magno em treino do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Díaz pode ter dois reforços para a partida de quinta: Talles Magno e Alex Santana. O atacante segue tratando uma lesão na coxa esquerda, mas treinou com o grupo. Já o volante, que não joga há dois meses, iniciou a fase de transição de sua recuperação e também participou das atividades com a equipe no gramado.

Outro nome que pode aparecer no CT para treinar já nos próximos dias é José Martínez. O volante está com a Venezuela para a disputa das Eliminatórias, mas recebeu cartão amarelo no empate de sua seleção com a Argentina e não poderá atuar na próxima partida.

A partida contra o Furacão é fundamental para o Corinthians na luta contra o rebaixamento. No momento, o Alvinegro está em 18º na tabela, com 29 pontos, e o Athletico em 15º, com apenas dois pontos a mais.