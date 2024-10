Compra de Hugo Souza custará R$ 7 milhões ao Corinthians; entenda pagamento

Hugo Souza em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 11/10/2024 - 09:25 • São Paulo (SP)

O Corinthians informou o Flamengo na última quinta-feira, 10, que irá exercer a opção de compra em definitivo do goleiro Hugo Souza. A confirmação, divulgada em nota oficial, ocorreu no dia em que o clube paulista foi liberado para acionar uma cláusula prevista no acordo entre as partes para adquirir 50% dos direitos do atleta por 800 mil euros (R$ 4,8 milhões na cotação atual).

A aquisição do goleiro junto ao Flamengo será quitada em quatro parcelas - entre janeiro de 2025 e junho de 2026.

No clube desde o início de junho, Hugo Souza chegou ao Corinthians por empréstimo válido até dezembro, em operação que custou 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhões).

Por um erro de interpretação contratual, a direção corintiana entendia que poderia ter efetuado a compra dos direitos econômicos do jogador no primeiro dia de outubro. A data correta, no entanto, era apenas no dia 10. Com isso, o clube paulista teve que arcar com a multa de R$ 500 mil para ter o goleiro no primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Anteriormente, o Corinthians desembolsou o mesmo valor para escalar o jogador na vitória sobre o rival pelo Brasileirão, em partida realizada no aniversario de 114 anos do clube. Com isso, o clube pagará cerca de R$ 7 milhões pelo total da operação.

Hugo Souza durante a partida entre Corinthians x Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Contratado após as saídas de Cássio e Carlos Miguel, Hugou Souza venceu a disputa com Matheus Donelli e assumiu a titularidade da equipe. Um dos rostos da reformulação do Corinthians ao longo do ano, o goleiro totaliza 22 partidas, 23 gols sofridos e quatro penalidades defendidas.

Valores da contratação de Hugo Souza pelo Corinthians