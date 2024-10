Liberação de patrocinadora do Corinthians não garante pagamento de Depay

Depay no jogo entre Corinthians x Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 12/10/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Liberada para atuar em âmbito nacional através de ofício publicado pela CBF na última quinta-feira (10), a marca de apostas Esportes da Sorte segue estampada nos uniformes de jogo e treino do Corinthians. A decisão, no entanto, pode sofrer alteração e provocar consequências no futuro de Memphis Depay no clube.

Apesar de seguir fora da lista nacional publicada pelo governo, o clube utilizou o ofício 3940/2024 para manter a exposição do acordo, que abre exceção para empresas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Com isso, ainda existe a possibilidade da patrocinadora máster do clube paulista voltar a ficar impossibilitada de atuar no país.

Principal contratação do Corinthians na temporada, Memphis Depay chegou ao Parque São Jorge em operação que custará cerca de R$ 70 milhões de reais até julho de 2026. Grande parte do montante, por sua vez, será quitado pela patrocinadora máster, em acordo previamente estabelecido entre as partes.

A Esportes da Sorte irá bancar R$ 57 milhões do total, em pacote que conta com salários, luvas e eventuais bonificações. Ou seja, caso o contrato seja encerrado, o clube paulista teria um buraco de R$ 3 milhões por mês no orçamento.

Nos bastidores, a diretoria alvinegra se vê protegida no valor da multa rescisória, fixada em R$ 100 milhões, verba que poderia ser utilizada para honrar o compromisso. Ademais, o Corinthians recebeu nos últimos dias duas propostas para substituir a atual patrocinadora máster, uma delas também do setor de apostas, mas regularizada nacionalmente pelo governo federal.

Memphis Depay e Garro comemoram gol do Corinthians sobre o Atlético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ambas as empresas, inclusive, sinalizaram interesse em custear os valores acordados anteriormente, incluindo os vencimentos mensais de Memphis Depay.