STJD nega pedidos de Vasco e Corinthians e mantém datas da Copa do Brasil

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 11/10/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou por 9 votos a 0 o pedido de Vasco e Corinthians de retomar a tabela original das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil. Com isso, Vasco x Atlético-MG será disputado no sábado, 19, e Corinthians x Flamengo no dia seguinte. A decisão foi tomada no início da tarde desta sexta-feira (11), em julgamento de Medida Inominada proposta por Vasco e Corinthians.

O próprio procurador-geral do STJD, Gabriel Andrade, pediu aos auditores que negassem o pedido de reconsideração das datas, sob a alegação de que a CBF tem prerrogativa constitucional de gerir os campeonatos nacionais — e, por isso, de alterar datas de confrontos.

Entenda o caso

Vasco e Corinthians acionaram o STJD após a CBF atender a desejos de Atlético-MG e Flamengo para inverter datas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Os clubes justificaram a mudança pelo fato de terem cedido atletas a diferentes seleções nesta data Fifa.

Com isso, os jogos do Brasileirão foram puxados para o meio de semana, e os duelos das semifinais da Copa do Brasil foram empurrados para o final de semana. Nesta sexta-feira, o STJD considerou as mudanças como normais.

Vasco e Corinthians alegavam que a mudança das datas afrontava a Lei Geral do Esporte. Além disso, por não ter o consentimento dos mandantes dos jogos, contrastaria também com o Regulamento Geral (RGC) e com o Regulamento Específico de Competições (REC) da própria CBF. Apontavam ainda que as datas Fifa não asseguram aos clubes que perdem jogadores o direito de mudar datas de partidas.

Sessão do Pleno do STJD julgou mudança de datas da Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

STJD adia recurso sobre punição de Abel Ferreira

Punido com dois jogos de suspensão por suposto gesto obsceno em jogo diante do Flamengo, ainda pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tinha recurso previsto para ser analisado na sessão desta sexta-feira do STJD. Mas o relator do caso pediu a retirada da pauta porque está em análise um pedido de transação disciplinar.