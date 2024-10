Corinthians manterá Esportes da Sorte no uniforme após mudança da CBF

Camisa I do Corinthians (Foto: Reprodução/Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 11/10/2024 - 12:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians manterá ativa as publicidades da Esportes da Sorte nos uniformes da equipe. O clube paulista se baseia no ofício 3940/2024, que abre exceção para empresas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ), em razão do disposto no artigo 35-A, parágrafo 8°. da Lei n° 13.756/2018, na redação dada pela Lei n° 14.790/2023.

O documento, que a reportagem do Lance! teve acesso, foi enviado na última quinta-feira (10) para os presidentes das Federações Estaduais e para os presidentes dos clubes filiados.

Respaldado pelo novo ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Corinthians entende que não será necessário alterar eventuais cláusulas no acordo firmado entre as partes. Agora, o clube paulista aguarda a regularização das atividades da casa de apostas em âmbito nacional.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante a coletiva de apresentação da Esportes da Sorte (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Veja trecho do documento enviado ao Corinthians

A contrário sensu, cumpre esclarecer, as empresas que não estiverem presentes nas

listas1 estão vedadas de explorar, em âmbito nacional, a modalidade lotérica de apostas

de quota fixa e, consequentemente, terão os sites oficiais bloqueados pela Agência

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a partir do dia 11 de outubro de 2024, nos

termos da Portaria SPA/MF n° 1.475/2024, publicada no dia 16 de setembro de 2024

Por conseguinte, em conformidade com o artigo 39, VI, da Lei 14.790/2023, ressalte-se

que as empresas não regularizadas, ou seja, as operadoras de loteria de apostas de

quota fixa que não constam na lista emanada do Ministério da Fazenda, estarão proibidas

de divulgar publicidade ou propaganda comercial, sob pena de aplicação das penalidades

previstas na legislação vigente e das sanções esportivas previstas no RGC.



Por fim, à exceção das empresas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro

(LOTERJ), em razão do disposto no artigo 35-A, parágrafo 8°. da Lei n° 13.756/2018, na

redação dada pela Lei n° 14.790/2023, e caso outras também venham a ter tal direito

assegurado, em juízo ou pelo Ministério da Fazenda, as demais empresas autorizadas

por outros Estados a explorar apostas de quota fixa somente poderão divulgar

publicidade ou propaganda comercial nos limites de seu território, de acordo com o artigo

35-A, parágrafo 4°. da referida Lei.