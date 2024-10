Estrangeiros do Corinthians: os cinco melhores da história

Tevez está entre os maiores estrangeiros do Corinthians na história. (Foto: Corinthians)







Publicada em 11/10/2024 - 07:50

O Corinthians teve o privilégio de contar com grandes jogadores estrangeiros ao longo dos anos. Esses atletas trouxeram garra e habilidade para o time, contribuindo para a construção de uma história rica em conquistas. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Corinthians.

Top 5 melhores estrangeiros do Corinthians

Carlos Tevez

Carlos Tevez, o argentino que brilhou com a camisa alvinegra, é lembrado por sua passagem marcante entre 2005 e 2006. Com sua energia e talento, Tevez ajudou o Corinthians a conquistar o Campeonato Brasileiro em 2005. Ele é considerado um dos maiores atacantes estrangeiros do Corinthians.

Freddy Rincón

Freddy Rincón, meio-campista colombiano, foi peça chave no Corinthians entre 1997 e 2000. Ele ajudou o clube a conquistar dois Campeonatos Brasileiros e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Sua força física e visão de jogo são lembradas até hoje pelos torcedores. Rincón é um dos maiores estrangeiros do Corinthians.

Carlos Gamarra

Carlos Gamarra, o zagueiro paraguaio que vestiu a camisa alvinegra em 1998 e 1999, é reverenciado por sua solidez na defesa. Gamarra foi fundamental para o time conquistar o Campeonato Brasileiro de 1998 e o Campeonato Paulista de 1999, ganhando o respeito da torcida com seu estilo de jogo seguro e virando um dos maiores estrangeiros do Corinthians.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero, atacante peruano, entrou para a história do clube ao marcar o gol decisivo na final do Mundial de Clubes da FIFA em 2012 contra o Chelsea. Guerrero se destacou com seus gols e sua capacidade de decisão, sendo um dos históricos estrangeiros do Corinthians.

Angel Romero

Angel Romero, paraguaio, jogou bastante pelo Corinthians de 2014 a 2019, tornando-se o estrangeiro com mais partidas pelo clube. Conhecido por sua entrega e garra, Romero foi peça importante em conquistas como o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017. Ele voltou em 2023 e é reverenciado pela torcida até hoje.

Esses jogadores ajudaram a construir a história do Corinthians, cada um com suas características únicas. Os estrangeiros do Corinthians trouxeram talento e paixão para o clube, deixando um legado duradouro.