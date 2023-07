PRÓXIMOS JOGOS DO CORINTHIANS - CALENDÁRIO E ONDE ASSISTIR



Corinthians x Universitário (PER) - terça-feira, 11/7, às 21h30. Neo Química Arena. Copa Sul-Americana. Onde assistir: ESPN, Star+ e SBT

Corinthians x América-MG - sábado, 15/7, às 16h30. Neo Química Arena. Copa do Brasil. Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere, SporTV

Universitário (PER) x Corinthians - terça-feira, 18/7, às 21h30. Copa Sul-Americana. Onde assistir: SBT, ESPN e Star+

Bahia x Corinthians - sábado, 22/7, às 18h30. Arena Fonte Nova. Brasileirão. Onde assistir: Premiere

Corinthians x Vasco - sábado, 29/7, às 18h30. Neo Química Arena. Brasileirão. Onde assistir: Premiere

Internacional x Corinthians - sábado, 5/8, às 18h30. Beira-Rio. Brasileirão. Onde assistir: Premiere