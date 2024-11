Times com nome Corinthians: quantos existem?

Saiba quantos times no Brasil carregam o nome Corinthians e a importância do Timão como inspiração no futebol nacional. (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 17:42 • São Paulo

Existem atualmente 18 clubes no Brasil que utilizam o nome Corinthians, inspirados pelo tradicional Sport Club Corinthians Paulista, um dos maiores times do futebol brasileiro. Fundado em 1910, o Corinthians ganhou uma legião de seguidores ao longo dos anos, tornando-se uma verdadeira instituição no país. Com seu histórico de títulos e uma torcida apaixonada, o Timão inspirou outros clubes a homenageá-lo, adotando o nome Corinthians e levando essa identidade para diferentes partes do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Neste texto, exploraremos o impacto do Corinthians no futebol brasileiro e como sua relevância no cenário esportivo resultou na criação de vários times que carregam o nome Corinthians em suas cidades.

Times com nome Corinthians espalhados pelo Brasil

Os 18 clubes que adotam o nome Corinthians estão distribuídos por diferentes estados brasileiros e representam a força e a tradição que o Sport Club Corinthians Paulista construiu ao longo de sua história. Estes clubes, muitos deles participando de competições regionais e estaduais, refletem a paixão e o estilo de jogo característicos do Timão.

Entre os times que destacam o nome Corinthians em suas regiões, temos:

Corinthians de Presidente Prudente (SP)

Clube do interior de São Paulo, criado com o objetivo de expandir a presença corintiana e fortalecer o futebol regional.

Corinthians de Alagoas (AL)

Clube que representa o nome Corinthians na região Nordeste, buscando replicar o sucesso do time paulista em competições locais.

Corinthians Paranaense (PR)

Clube fundado no Paraná, que disputou competições estaduais e tentou levar a paixão corintiana para o sul do Brasil.

A inspiração do Corinthians Paulista no futebol brasileiro

O Sport Club Corinthians Paulista é um dos times mais populares e vitoriosos do Brasil, com títulos em competições como a Copa Libertadores, o Mundial de Clubes da FIFA, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Esses feitos elevaram o clube a um patamar de destaque, inspirando outros times a carregar o mesmo nome. Para muitas comunidades, apoiar um time chamado Corinthians representa fazer parte de uma cultura única, com valores de garra e persistência.

A filosofia do Corinthians, de luta e resistência, é reconhecida e admirada em várias partes do país. Para os times que adotaram o nome Corinthians, é uma forma de honrar o legado do Timão e incentivar a mesma paixão em seus torcedores.

A influência da Fiel Torcida

A torcida do Corinthians, conhecida como Fiel, é um dos maiores patrimônios do clube e é frequentemente lembrada pela lealdade e apoio incondicional ao time, mesmo em momentos difíceis. Essa torcida apaixonada, que sempre lota os estádios e se destaca pela presença marcante, inspirou outros clubes a adotarem o nome Corinthians, na esperança de cultivar uma torcida tão dedicada quanto a Fiel.

Nos clubes que carregam o nome Corinthians, os torcedores frequentemente criam uma identidade própria, mas não deixam de reverenciar o Timão paulista. O desejo é construir uma história semelhante à do Corinthians Paulista, tanto em termos de vitórias quanto de apoio popular.

O impacto cultural do Corinthians no Brasil

A influência do Corinthians vai além das conquistas esportivas; o clube também exerce um papel significativo na cultura brasileira. Filmes, documentários, músicas e outros produtos culturais destacam a história e o simbolismo do Corinthians no Brasil. Esse impacto cultural incentivou outras comunidades a fundar clubes com o nome Corinthians, preservando essa influência em diversas localidades e promovendo o futebol como parte essencial da identidade local.

Com o nome Corinthians, esses clubes buscam promover os mesmos valores que o Corinthians Paulista representa: união, paixão e resiliência. A história do Timão é uma inspiração para aqueles que acreditam que o futebol é mais do que um esporte, mas sim uma expressão da cultura brasileira.

Lista dos 18 times com nome Corinthians pelo Brasil e no mundo

Brasil

Sport Club Corinthians Paulista - São Paulo, SP Corinthians de Presidente Prudente - Presidente Prudente, SP Corinthians de Santo André - Santo André, SP Corinthians de Campinas - Campinas, SP Corinthians de Sorocaba - Sorocaba, SP Corinthians de Americana - Americana, SP Corinthians de Araraquara - Araraquara, SP Corinthians de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto, SP Corinthians de Poá - Poá, SP Corinthians de Manaus - Manaus, AM Corinthians de Votorantim - Votorantim, SP Corinthians de Uberlândia - Uberlândia, MG Corinthians de Valinhos - Valinhos, SP Corinthians de Sorocaba - Sorocaba, SP Corinthians de Limeira - Limeira, SP

Mundo