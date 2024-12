O Corinthians é inegavelmente um dos maiores e mais tradicionais clubes do futebol brasileiro. A tradicionalidade do clube também se agrega ao apelido que ganhou durante sua história, como "Timão". Quer saber o motivo do Corinthians ter o apelido de "Timão"? O Lance! te conta.

O apelido "Timão" para o Corinthians surgiu ainda durante a década de 1960 (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Por que o Corinthians tem o apelido de "Timão"?

Existem duas versões para contar a origem do apelido da equipe paulistana. A primeira, tratada como a oficial inclusive pelo memorial do time, diz que o nome "Timão" foi dado ao Corinthians em 1966. Naquele ano, o clube paulista estava montando um verdadeiro esquadrão para a disputa das competições, que contava com Ditão, Nair e ninguém menos do que Mané Garrincha.

Por conta disso, os jornais começaram a se referir ao clube com o apelido de "Timão". No entanto, as contratações não surgiram efeito para aquela temporada. O craque Garrincha não rendeu como o esperado e viu o Corinthians não conquistar nada, aturando ainda o Palmeiras ser campeão estadual e empatar com o Timão em número de títulos.

No entanto, o Torneio Rio-São Paulo daquele ano ainda serviria de algumas emoções ao clube paulistano, já que naquela oportunidade, a taça do torneiro ficou dividida em quatro clubes, sendo eles: Botafogo, Santos, Corinthians e Vasco, porque o quarteto finalizou o campeonato com o mesmo número de pontos, e ao invés de serem utilizados critérios de desempate, a organização preferiu dividir o título entre os quatro.

O Corinthians carrega a alcunha há mais de 50 anos (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A segunda versão da origem do apelido

A origem do "Timão" como o apelido do Corinthians ainda tem uma versão extra oficial, que conta uma história um pouco mais simples do que a versão considerada oficial pelo memorial do clube, que diz que a alcunha viria de uma confusão do emblema do clube.

No desenho, é possível notar dois remos e uma âncora compondo o desenho do escudo corintiano. Porém, muitos achavam que o conjunto destes objetos na realidade formava o desenho de um timão de navio. Assim, o apelido do Corinthians viraria "Timão".