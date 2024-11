Os técnicos mais vitoriosos do Corinthians que fizeram história no clube. (Foto: Daniel Vorley/AGIF)







Ao longo de sua história, o Corinthians contou com a liderança de técnicos que marcaram época e levaram o clube a conquistar títulos importantes. A lista a seguir apresenta os técnicos que mais se destacaram pelo número de troféus levantados e a relevância de suas conquistas para o Timão.

Veja o top 5 dos técnicos do Corinthians com mais títulos

Técnicos do Corinthians: 1º Tite - 6 títulos

Tite é o técnico mais vitorioso da história recente do Corinthians, acumulando seis títulos durante suas passagens pelo clube. Ele comandou o Timão na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, além dos títulos do Campeonato Brasileiro em 2011 e 2015, do Campeonato Paulista em 2013 e da Recopa Sul-Americana em 2013. Tite é lembrado com carinho pela torcida corintiana por sua habilidade de montar equipes competitivas e disciplinadas.

2º Oswaldo Brandão - 4 títulos

Oswaldo Brandão é outro técnico icônico no Corinthians, com quatro títulos importantes. Ele foi o responsável por liderar o clube em momentos históricos, como o Campeonato Paulista de 1954 e 1977 e o Torneio Rio-São Paulo de 1954 e 1966. Brandão é lembrado como o técnico que encerrou o jejum de títulos do Corinthians em 1977, conquistando o título paulista com uma equipe determinada.

2º Fábio Carille - 4 títulos

Fábio Carille também conquistou quatro títulos como técnico do Corinthians. Ele se destacou por vencer o Campeonato Paulista três vezes seguidas (2017, 2018, 2019) e o Campeonato Brasileiro em 2017. Carille é conhecido por sua capacidade de montar defesas sólidas e equipes equilibradas, o que rendeu ao Timão importantes títulos nacionais.

3º Oswaldo de Oliveira - 3 títulos

Oswaldo de Oliveira é outro nome que marcou o Corinthians, com três títulos de grande expressão. Sob seu comando, o Timão conquistou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro em 1999 e o Mundial de Clubes em 2000. Oliveira é celebrado pela torcida por ter sido o primeiro técnico a levar o Corinthians ao título mundial.

3º Nelsinho Baptista - 3 títulos

Nelsinho Baptista também deixou sua marca no Corinthians com três títulos. Ele foi o responsável por conquistar o Campeonato Brasileiro de 1990, a Supercopa do Brasil em 1991 e o Campeonato Paulista em 1997. Esses títulos fortaleceram a posição de Nelsinho na história do clube como um técnico vencedor.

3º Mano Menezes - 3 títulos

Mano Menezes comandou o Corinthians em um período de reconstrução, levando o time à conquista da Série B em 2008, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2009. Sua passagem pelo clube é lembrada pela reorganização da equipe e pelo retorno do Timão à elite do futebol brasileiro.

3º Rato - 3 títulos

Rato foi um dos técnicos pioneiros no Corinthians e conquistou três títulos: o Campeonato Paulista em 1951 e 1952 e o Torneio Rio-São Paulo em 1953. Sua atuação na década de 1950 foi fundamental para a construção de uma história de sucesso no Corinthians.