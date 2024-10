Presidente do Cuiabá cita Depay e dispara contra Corinthians: ‘Golpe no futebol’

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, durante coletiva (Divulgação/Cuiabá)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 09:52 • São Paulo (SP)

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a falta de responsabilidade financeira do Corinthians, que enfrenta pendências em relação à aquisição do volante Raniele. Em entrevista no último domingo (13), o dirigente afirmou que o clube paulista está "dando um golpe no futebol brasileiro".

Para Dresch, as contratações realizadas na janela de transferências, como a de Memphis Depay, revelam uma contradição na operação da atual gestão presidida por Augusto Melo.

- A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, com que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando em R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá. Que é muito menos do que eles vão pagar por mês pro Depay - afirmou o presidente à Bandeirantes.

No início da temporada, o Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos de Raniele por 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões na cotação da época), em operação dividida em quatro parcelas. Além disso, o Timão terá que pagar mais R$ 3 milhões por 10% dos direitos do volante, em razão do cumprimento de metas estabelecidas no acordo.

O presidente do Dourado também sugeriu a criação de uma regra que impeça os clubes de escalar novos atletas caso as transferências não sejam quitadas.

- Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela estiver em dia! Se o jogador tirasse o jogador x foi comprado do time Y e a parcela está atrasada ou não está pago, ou alguma coisa assim, não pode jogar, o time não pode escalar. Você tem um clube aqui, está disputando para permanecer na será junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com patrocinador e que está contratando jogadores de seleções - completou.

Valores da contratação de Raniele pelo Corinthians

1ª Parcela (entrada): 800 mil euros - efetuada em janeiro

2ª Parcela: 400 mil euros - venceu dia 1º de agosto

3ª Parcela: 400 mil euros - vence dia 30 de novembro

4ª Parcela: 900 mil euros - vence em julho de 2025