Boca Juniors elimina Santos e pega Corinthians nas semis da Libertadores feminina

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 22:21 • Rio de Janeiro

O Boca Juniors eliminou o Santos nos pênaltis e garantiu vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América feminina, na noite deste sábado, no estádio Carfem, em Ypané (Paraguai). Após um 0 a 0 no tempo normal, a equipe argentina levou a melhor na decisão por cobranças de pênalti e venceu por 4 a 2. Sasaki, Eugenia Flores, Kishi Núñez e Julieta Cruz converteram as cobranças do Boca - Masagli desperdiçou; Karla Alves e Yamila Rodríguez marcaram para as Sereias da Vila, mas Day Silva e Ana Carla não conseguiram fazer os gols.

Boca Juniors comemora vaga nas semifinais da Libertadores (foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Agora o Boca vai reencontrar o Corinthians na briga por uma vaga na final - as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos e empataram sem gols. A partida será nesta terça-feira (15), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. As outras partidas das quartas de final acontecem neste domingo, quando Independiente Santa Fe e Alianza Lima se enfrentam às 17h (de Brasília) e Deportivo Cali e Independiente Dragonas duelam às 20h.

As duas equipes fizeram durante todos os 90 minutos uma partida muito equilibrada. O Boca Juniors, que só tomou um gol na fase de grupos, conseguiu anular as Sereias, donas do segundo melhor ataque da competição, com dez gols - o Corinthians tem 12 com a partida deste sábado. As Gladiadoras se aproveitaram de erros de saída de bola das santistas, mas pararam na goleira Karen. Nos minutos finais do segundo tempo, Kishi Núñez chegou perto de marcar, e as Sereias erraram muito no último passe, sem conseguir de fato levar perigo à goleira Oliveros.

Na decisão por pênaltis, Masagli isolou logo na primeira cobrança do Boca. Karla Alves e Sasaki marcaram em seguida, mas a santista Day Silva acertou o travessão, deixando tudo igual. Eugenia Flores, Yamila Rodríguez e Kishi Núñez. converteram as suas oportunidades, mas Ana Carla teve seu chute defendido pela goleira Oliveros. Na última cobrança do Boca, Julieta Cruz fez o gol e garantiu a classificação das Gladiadoras.