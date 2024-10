Ramón Díaz vive impasse entre ‘grife’ e números para escalar Corinthians

Ramón Díaz tem boas opções para organizar o ataque do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O técnico Ramón Díaz enfrenta um dilema para escalar o Corinthians nos próximos jogos: seguir apostando nos jogadores que têm bons números na temporada ou dar espaço para nomes de peso que ainda não entregaram o que se espera deles?

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

➡️ Quem é o artilheiro de cada um dos 12 grandes clubes brasileiros no século XXI?

Em um primeiro momento, a resposta parece óbvia, não fossem os nomes de peso os atacantes Talles Magno e Memphis Depay. Ambos foram contratados sob grande expectativa, mas não se firmaram entre os titulares do Timão por questões físicas.

O brasileiro sofreu uma lesão muscular no início do mês e acabou desfalcando o Alvinegro nos últimos jogos antes da pausa para a Data Fifa. O holandês, por sua vez, não foi afastado por lesão, mas ainda não tem plenas condições físicas para atuar 90 minutos. Por isso, tem entrado durante a segunda etapa dos jogos.

O contraponto aos dois jogadores são ninguém menos que o artilheiro e o vice-artilheiro do time na temporada: Yuri Alberto (20 gols) e Ángel Romero (14 gols), respectivamente. Ambos formaram dupla de ataque titular no último mês e deram conta do recado: em oito jogos disputados, o primeiro participou de sete gols, enquanto o segundo participou de cinco.

Vale destacar que, na disputa por uma vaga no ataque, Talles Magno também tem seu trunfo se o critério decisivo for as estatísticas. Isso porque, desde que chegou ao clube, em agosto, o atacante balançou as redes três vezes em apenas nove jogos. Na média de gols por jogo, o atleta está justamente entre Yuri Alberto (0,43 gols por jogo) e Romero (0,29 gols por jogo).

Yuri Alberto e Ángel Romero são, respectivamente, artilheiro e vice-carilheiro do Corinthians na temporada (Foto: Rebeca Reis / Agência Paulistão)<br>

Depay, por sua vez, não possui os números do brasileiro (sequer marcou gols ainda), mas atuou como titular no último jogo do Corinthians antes da parada do Brasileirão, o empate por 2 a 2 contra o Internacional pelo Brasileirão. A atuação pode ser um indício que, em breve, o camisa 94 pode passar a aparecer entre os titulares com mais frequência.

O próximo jogo do Corinthians está marcado para quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), diante do Athletico-PR pelo Brasileirão. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil acontece três dias depois, no domingo (20), às 16h (de Brasília). As duas partidas serão disputadas na Neo Química Arena, em São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians