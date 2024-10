Corinthians encara dilema após derrota no tribunal

Ramón Díaz terá uma escolha difícil para fazer nos próximos jogos (Foto: Thiago Gadelha / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

A derrota do Corinthians no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ocorrida na última sexta-feira (11) deve ter impacto direto no planejamento da equipe para a reta final da temporada. O Timão (ao lado do Vasco) pleiteava a manutenção das datas originais do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

A intenção do clube era a de poder enfrentar um Flamengo desfalcado pelas convocações da Data Fifa - a semifinal aconteceria um dia depois do final do período de jogos de seleções. Assim, o Alvinegro poderia administrar a condição física de seu time titular para disputar tanto a vaga na decisão da Copa como a fuga da zona do rebaixamento no Brasileirão.

Entretanto, o revés no Tribunal deve fazer com que o Corinthians divida a sua atenção de maneira igual entre as duas frentes, sem poupar jogadores.

Caso contrário, o Timão tem uma escolha difícil por fazer: abdicar do Brasileirão, e tentar recuperar os pontos perdidos logo na sequência; ou abandonar a disputa na Copa do Brasil para seguir com a máxima força na luta contra a queda.

Vale lembrar que na partida de ida diante do Flamengo a comissão técnica liderada por Ramón Díaz poupou alguns titulares, como Yuri Alberto, o que causou estranhamento em um primeiro momento. Porém, na coletiva pós-jogo, Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, justificou a mudança de forma enfática: a prioridade é o Brasileirão.

- Temos que pensar muito porque o calendário é complicado, tem muitos jogos. O Yuri jogou quatro partidas seguidas todos os 90 minutos. O Hector estava bem, não é fácil (jogar) na situação dele, vindo de uma lesão, mas é um cara que pode nos ajudar muito. Nossa prioridade é o Brasileirão. Vamos competir em tudo, mas a nossa prioridade é manter o melhor time para o Brasileirão - disse à época.

O próximo jogo do Corinthians está marcado para quarta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), diante do Athletico-PR pelo Brasileirão. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil acontece três dias depois, no domingo (20), às 16h (de Brasília). As duas partidas serão disputadas na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

