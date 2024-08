Corinthians admite atraso no pagamento de Raniele, e Cuiabá aciona CBF por calote

Raniele em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 18:26 • São Paulo (SP)

O Corinthians admite o atraso de uma das parcelas do pagamento pelo volante Raniele, contratado junto ao Cuiabá. Com isso, o clube mato-grossense acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, órgão responsável por intermediar conflitos e disputas no âmbito do futebol, para receber o montante.

No acordo entre as partes, assinado no fim do ano passado, o Corinthians dividiu a operação em quatro parcelas. No entanto, a segunda delas, fixada em 400 mil euros (R$ 2,4 milhões), não foi depositada no início deste mês.

- A prestação de janeiro foi paga dias antes do inicio do Campeonato Paulista porque senão o Cuiabá não liberaria o registro no BID da CBF. Infelizmente, a gente já previa que teria problemas com o Corinthians, até por isso colocamos uma cláusula com multa de 30% do valor total se houvesse atraso - disse Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Agora, o Dourado passou a cobrar do Corinthians cerca de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 11 milhões), uma vez que foi acordado entre as instituições que, em casa de atraso no pagamento, o Cuiabá poderia exigir o valor integral da transferência, além de 30% de multa sobre a parcela vigente.

Procurada, a assessoria de comunicação do clube paulista se manifestou sobre a contestação do Cuiabá e admitiu o atraso.

O Clube reconhece que existe parte do valor cobrado em atraso, porém busca a regularização o mais breve possível - disse o Corinthians em nota.

Valores da contratação de Raniele pelo Corinthians

1ª Parcela (entrada): 800 mil euros - efetuada em janeiro

2ª Parcela: 400 mil euros - venceu dia 1º de agosto

3ª Parcela: 400 mil euros - vence dia 30 de novembro

4ª Parcela: 900 mil euros - vence em julho de 2025