Presente antecipado: Corinthians prepara festa para estreia de Memphis com a 10

O Corinthians encara o Santos nesta quarta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida marca a estreia de Memphis com a camisa 10 do Timão, número que pertencia ao meia Rodrigo Garro.

continua após a publicidade

➡️Corinthians e Santos fazem clássico ‘mais midiático’ de São Paulo; entenda

Devido a uma cláusula no contrato do atacante, Memphis tinha o direito de ser o camisa 10 do Corinthians a partir de fevereiro, o que foi exigido pelo holandês. Com isso, Rodrigo Garro se tornou camisa 8, a estreia da nova numeração do argentino foi na vitória do Timão sobre o São Bernardo por 2 a 0, no domingo (9), na Neo Química Arena.

Nesta quarta-feira (12), o Corinthians oficializou que Memphis será o novo dono da camisa 10. A estreia acontece na véspera do aniversário de 31 anos do atacante, na quinta-feira (13). O Timão preparou diversas festividades em alusão ao novo número do holandês.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Festividades para Memphis

Mesmo antes do jogo começar, o clima na Neo Química Arena já remete ao holandês. A loja "Todo Poderoso Timão" do estádio colocou um manequim vestindo o novo uniforme de Memphis. Na porta, diversos torcedores com a sua tradicional faixa aguardavam para comprar a camiseta do ídolo.

Camisa do Corinthians exposta na Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

A diretoria do Timão planeja uma homenagem no uniforme de todos os jogadores no confronto contra o Santos. A camisa alvinegra terá um patch personalizado com o nome de Memphis e uma alusão à nova numeração do holandês. Durante o jogo, o telão do estádio exibirá o vídeo produzido para o anúncio do atacante como dono da 10.

continua após a publicidade