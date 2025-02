As vendas de ingressos para jogo entre Portuguesa e Corinthians abriram em meio a polêmicas envolvendo um possível boicote por parte da torcida.

continua após a publicidade

O jogo acontece pela 10ª rodada do Campeonato Paulista neste sábado (15/2). O motivo da polêmica é quanto ao preço dos ingressos, que desagradaram a torcida do time. O presidente da maior organizada do Corinthians se posicionou e sugeriu uma possibilidade de boicote por conta dos valores.

➡️ Memphis x Neymar: duelo de camisas 10 será reencontro entre amigos

- Bora boicotar esse jogo no Pacaembu, Fiel torcida? Aceitar esses valores é aceitar a elitização do futebol - escreveu nas redes sociais.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os valores dos ingressos variam de R$ 160 a R$ 250. O confronto acontece no Pacaembu, que está sendo temporiamente a casa da Portuguesa enquanto o Canindé está em reformas. As vendas começam a partir desta quarta-feira (12), a partir das 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Torcida do Corinthians organiza boicote por altos valores (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Veja o preço dos ingressos para Portuguesa x Corinthians

Portuguesa:

Esplanada Oeste: Inteira R$ 160 (meia: R$ 80)

Esplanada Leste: Inteira R$ 160 (meia: R$ 80)

Corinthians: