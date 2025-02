Patrocinadora do Corinthians promove ações para clássico contra o Santos

O clássico entre Corinthians e Santos na noite desta quarta-feira (12) será marcado por uma série de ações promovidas pela patrocinadora master do alvinegro. A casa de apostas Esportes da Sorte fará ativações e antes e durante a partida na Neo Química Arena, que acontece às 21h35, pela 9ª rodada do Paulistão 2025.

O jogo tem um caráter ainda mais apelativo pela presença de Neymar, que volta a disputar um clássico no país depois de 12 anos fora, e por ser o primeiro confronto do Corinthians com um rival dentro de sua casa. Além disso, do lado corintiano, há a expectativa pela estreia de Memphis Depay com a nova camisa 10 do Timão.

Torcida do Corinthians poderá acompanhar ações durante o clássico contra o Santos. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Logo antes da bola rolar, na entrada das equipes no gramado da arena, haverá um bandeirão com a frase “Duvido jogar junto igual à Fiel”, em alusão ao novo slogan da companhia “duvido você não se divertir”, além de um show pirotécnico no estádio, que recebeu investimento da Esportes da Sorte.

No intervalo do jogo, haverá um quiz valendo ingressos de camarote e camisas do Corinthians. Três também serão selecionados para participar de cobranças de pênaltis durante o intervalo, valendo uma camisa. Para completar a festa nas arquibancadas, a empresa seguirá distribuindo as famosas faixas de cabeça, em alusão ao item que Memphis Depay utiliza em campo.

Corinthians x Santos: duelo midiático

A partida também marca o encontro de duas torcidas que vivem grandes momentos quando se fala do hype nas redes sociais. Hoje, Corinthians e Santos são os times com o maior número de seguidores em suas contas oficiais do Instagram. Para o Timão, dono da segunda maior torcida do país, a vinda de Memphis impulsionou ainda mais o nome do clube, que tem 13 milhões de seguidores em conta oficial do aplicativo.

Para o Santos, foi a contratação de Neymar que alavancou o número nas redes. Desde a chegada do ídolo, o Peixe mais que dobrou o número em sua conta oficial do Instagram e atingiu 7,1 milhões de seguidores, ultrapassando os rivais Palmeiras e São Paulo e assumindo o posto de terceiro maior time do país na plataforma. O ranking é liderado pelo Flamengo, com 21,5 milhões.