Polícia cobra Corinthians sobre recebimento de R$ 56 milhões no caso VaideBet

Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 10/10/2024 - 13:44 • São Paulo (SP)

A Polícia Civil de São Paulo solicitou esclarecimentos ao Corinthians no âmbito da investigação sobre o possível uso de laranjas na intermediação do antigo contrato de patrocínio com a empresa VaideBet. Em um ofício elaborado na noite de quarta-feira (9), o delegado Tiago Fernando Correia cobra explicações do clube sobre o recebimento de R$ 56 milhões. A polícia não estabeleceu prazo para a resposta do Corinthians, mas conta com o bom senso do clube para responder de forma rápida aos questionamentos.

➡️ Justiça bloqueia R$ 33,4 milhões do Corinthians após derrota para empresário de Cássio

O principal foco da investigação recai sobre este pagamento, feito através de três intermediadoras: Otsafe - Intermediação de Negócios e dois CNPJs distintos da Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos.

➡️Veja os 10 maiores salários do futebol brasileiro em 2024

O contrato do Corinthians com a VaideBet permitia a utilização das empresas Zelu Brasil ou Pay Brokers como intermediadoras de pagamento. A VaideBet transferiu R$ 10 milhões ao Corinthians via Pay Brokers. A informação foi inicialmente publicada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Suspeita de laranja motivou investigação

Segundo os termos contratuais, caso a VaideBet utilizasse outras intermediadoras, seria necessário solicitar autorização por escrito e obter a aprovação prévia do clube. Até o momento, não há comprovação de que essa exigência tenha sido cumprida, o que levou as autoridades a cobrarem um posicionamento oficial do Corinthians.

O documento, assinado pelo delegado Tiago Fernando Correia, também solicita ao clube o contato de Luís Ricardo Alves, conhecido como Seedorf, superintendente financeiro na atual gestão de Augusto Melo. Seedorf já havia prestado depoimento no início de setembro, mas a oitiva foi interrompida devido à tentativa de intervenção de seu advogado, que teria buscado direcionar as respostas do depoente na ocasião.

A investigação sobre o contrato entre o Corinthians e a VaideBet está em andamento desde maio, após surgirem suspeitas de que um laranja poderia estar envolvido na intermediação do acordo.