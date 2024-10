Justiça bloqueia R$ 33,4 milhões do Corinthians após derrota para empresário de Cássio

Corinthians sofre nova derrota judicial (Foto: Gustavo Vasco / SCCP)







Escrito por Vitor Coelho Palhares e Thiago Braga • Publicada em 09/10/2024 - 15:32 • São Paulo (SP)

O Corinthians sofreu nova derrota judicial e foi condenado a pagar R$ 33,4 milhões a Carlos Leite, empresário de Cássio, por dívidas referentes a intermediações em transferências e renovações de contrato.

A sentença, proferida pelo juiz Douglas Lecco Ravacci, da 33º Vara Cívil, foi publicada nesta quarta-feira (9). O total do montante engloba negociações entre as partes ao longo dos últimos anos, como as renovações de Cássio e Fagner, além das contratações de Renato Augusto, Matías Rojas e Gil.

As dívidas com Carlos Leite, por sua vez, foram acumuladas durante as gestões de Duílio Monteiro Alves e Andrés Sanchez, ambos da chapa Renovação e Transparência. Vale lembrar que esta sentença não é definitiva e cabe recurso ao Corinthians.

No fim da gestão Duílio Monteiro Alves, o Corinthians renegociou a dívida com o empresário, mas o acordo não foi seguido por Augusto Melo, atual mandatário. Assim, Carlos Leite acionou o clube na justiça através da RC Consultoria & Assessoria Esportiva, empresa da qual é proprietário.

Além da atual cobrança de R$ 33,4 milhões, Leite move outras duas ações contra o Corinthians. O montante total cobrado pelo empresário ultrapassa R$ 60 milhões.

O Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente a respeito do processo. A reportagem será atualizada caso o clube paulista decida se manifestar sobre o ocorrido.