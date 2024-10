Alcaraz mostra confiança no Flamengo contra Corinthians: ‘Melhor time da América’

Alcaraz celebra gol marcado diante do Bahia (Foto: Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro

Autor do segundo gol na vitória do Flamengo sobre o Bahia e maior contratação da história do clube, o meia argentino Carlos Alcaraz concedeu entrevista à FLA TV, nesta quarta-feira (9). O jogador projetou os próximos compromissos contra o Fluminense, pelo Brasileirão, e contra o Corinthians - jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, e mostrou confiança no Rubro-Negro nos duelos.

- Nós claramente sabemos que temos que seguir trabalhando e focando em nós mesmos. Temos jogos muito difíceis. Temos o clássico (contra o Fluminense) e sabemos que se vencermos poderemos seguir com chances no Brasileirão. Também sabemos que no domingo (20) temos outro jogo muito difícil de visitante contra o Corinthians, mas também sabemos que somos o Flamengo, somos o melhor time da América do Sul. Por esse lado, estamos muito tranquilos. Temos que pensar trabalhar bem e enfrentar o que vir pela frente. - declarou Alcaraz, em entrevista à FLA TV.

Alcaraz marcou seu primeiro gol com o Manto Sagrado na última partida, contra o Bahia, na Fonte Nova, de pênalti. Nos acréscimos, o meia finalizou no travessão e quase marcou. Minutos depois, após pênalti sofrido por Michael, o argentino cobrou e fez o segundo dos cariocas.

Antes do jogo de volta contra o Corinthians na Neo Química Arena, o Flamengo encara o Fluminense no clássico para seguir na quarta posição do Brasileirão. Atualmente, a equipe rubro-negra está com 51 pontos em 28 jogos, e a campanha na liga é de 15 vitórias, seis empates e seis derrotas, com 44 gols marcados e 32 sofridos.