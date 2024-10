Craque do Corinthians sofre choque de cabeça e vai para o hospital

Vic Albuquerque na final do Brasileirão Feminino de 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 12:52 • São Paulo (SP)

Na Libertadores Feminina, Vic Albuquerque, atacante do Corinthians, se chocou com jogadora advsersária e deixou o gramado de maca. O clube já informou que a jogadora está clinicamente estável e consciente.

Um choque forte de cabeça de Vic Albuquerque chamou atenção aos 38 minutos do primeiro tempo. A ocasião aconteceu no duelo entre Corinthians e Libertad, na quarta-feira (9), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina.

O embate da brasileira foi contra a volante paraguaia Damia Cortaza, porém Vic levou a pior e precisou ser substituída. A jogadora do Corinthians foi encaminhada para o hospital após atendimento no gramado. Ela foi substituída por Gabi Zanotti, que anotou o terceiro gol na vitória da Brabas por 3 a 1.

A atacante do Timão teve suspeita de concussão, lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça. De acordo com o Corinthians, a atleta está clinicamente estável e se manteve consciente o tempo inteiro.

Vic Albuquerque tem 26 anos e é uma das principais jogadoras do elenco atual do Corinthians. Além disso, a atleta é a maior artilheira da história do clube, com 103 gols.