Falhas administrativas levam Corinthians a sofrer derrotas na Justiça

Publicada em 10/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians acumula pendências judiciais que afetam diretamente os cofres da instituição. Nos últimos dias, o clube foi condenado a pagar R$ 36,7 milhões aos empresários Carlos Leite e André Cury, em ações referentes a negócios realizados durante as gestões de Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves.

Os problemas deixados pelas últimas administrações afetaram o mandato de Augusto Melo, mas ações do atual presidente corroboraram para ampliar os problemas administrativos do Corinthians. Ao término do mandato, por exemplo, Duílio repactuou a dívida com Leite, mas o acordo não foi seguido por Melo, levando o empresário a ingressar na Justiça.

Apesar de não negar a dívida, Augusto Melo rebateu o empresário e afirmou que não descumpriu o acordo firmado para pagamento do montante.

- O Carlos Leite nunca me procurou, ao contrário. Ele me chamou de mentiroso, mas a gente fala e prova. (...) Simplesmente pedi para que não fizessem esse acordo porque tenho uma condição melhor, como já fiz em outros e estou mostrando. O Corinthians daqui para frente será muito mais valioso do que é hoje, do que eles deixaram. Estamos voltando a ser uma marca maior ainda, consegui outra negociação e provei para eles - disse Augusto Melo, em fevereiro.

- Não vou deixar de pagar ninguém, pelo contrário. (...) Com certeza, vai pagar todos (os empresários). Já paguei um semana passada, estamos pagando todos e temos que voltar a ter credibilidade - completou.

O empresário nega que não tenha entrado em contato com o Corinthians para acertar eventuais pendências. Além disso, constam anexados no processo dois e-mails enviados ao departamento jurídico do clube.

- O presidente diz que eu não o procurei. Enviei e-mail dia 18 e outro no dia 25. Não obtive nenhuma resposta até hoje. Ele deu ordem para a Brax não me pagar, e sou eu que devo procurá-lo? - afirmou Carlos Leite à época.

Apenas em 2024, o Corinthians já teve três profissionais à frente do Departamento Jurídico. Em maio, Yun Ki Lee pediu demissão após desavenças com a presidência - principalmente no caso envolvendo a VaideBet, ex-patrocinadora máster.

Posteriormente, foi a vez de Leonardo Pantaleão se desligar do clube, alegando "significativas divergências que, sistematicamente, enfrento em relação à forma como a administração tem sido conduzida".

As elevadas dívidas deixadas pelos mandatos da Renovação e Transparência, avaliadas em mais de R$ 2 bilhões ao término de 2023, atrapalharam o início da nova gestão, que sofreu para estabilizar o fluxo de caixa. No entanto, as constantes mudanças internas, principalmente no departamento jurídico, demonstram a instabilidade administrativa da nova administração.