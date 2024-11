Corinthians: os bastidores da adaptação de Memphis no Brasil

Dentro de campo, Memphis, 30 anos, está completamente adaptado ao Corinthians. O holandês foi autor de três gols nas dez partidas que disputou. Entretanto, nos bastidores o jogador se dedica ainda mais para se ajustar ao idioma e à cultura do Brasil.

Querido pelos companheiros, Memphis ainda precisa de ajuda para se comunicar no dia a dia do Timão. O canal oficial do clube liberou imagens dos bastidores da vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Vitória, no sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro.

Nas imagens, o holandês é um dos mais participativos do elenco dentro do vestiário. Com tradução simultânea de Diego Pereira, preparador físico do Timão, fez questão de incentivar os companheiros em inglês antes do duelo.

- Lidamos com a pressão, é por isso que estamos aqui nessa situação e sairemos juntos. Comecei a gostar de ser jogador do Corinthians, sabe. Jogadores juntos em campo e estão todos nos observando lá em cima - disse o atacante.

Ainda no vestiário, Memphis tentou arriscar algumas palavras em português antes do confronto.

- This is no Fácil. Difícil - disse o jogador misturando os idiomas.

Em campo, o camisa 94 se fez entender muito bem. O holandês foi o responsável pelo segundo gol do Timão na vitória contra a equipe baiana.

Comunicação no dia a dia

Memphis chegou ao Corinthians em setembro, após uma duradoura carreira em grandes times da Europa, como Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United e Lyon. O holandês foi logo abraçado pela Fiel, que chegou a lotar o aeroporto para recepcioná-lo.

Os companheiros no Corinthians também gostam do holandês. Yuri Alberto, seu parceiro de ataque, não poupou elogios ao colega. O brasileiro contou que não consegue ainda conversar muito bem com Memphis e revelou um episódio inusitado no CT Dr.Joaquim Grava.

- A conversa é difícil, eu não falo nada. Esses dias lá no refeitório ele chegou e falou inglês com a minha filha, ela respondeu e ele riu, tipo: ‘está vendo, a sua filha entende e você não’, mas cara, ele é muito gente boa, tem nos ajudado bastante. A alegria, a harmonia, a experiência que ele carrega tem nos ajudado bastante. Tenho um carinho enorme por ele - contou o atacante após o jogo contra o Vitória.

André Ramalho, zagueiro do Timão que teve passagem pelo PSV Eidhoven, da Holanda, também elogia a postura de Memphis. O jogador destacou como o atacante estrangeiro faz questão de se adaptar ao Brasil e já está familiarizado com o elenco.

- Ele entendeu muito rápido o que é jogar no Brasil e o que é o Corinthians. Ele faz questão de estar aprendendo, se informando, e não é à toa que já está familiarizado com o clube, brinca lá também. Todo mundo vê ao redor as coisas que ele faz, nas redes, tem tudo para dar cada vez mais certo. É um cara interessado que chegou com a mentalidade certa disse o zagueiro em entrevista ao UOL.

Memphis chegou em setembro ao Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Memphis fora de campo

Fora de campo, ele também tem demonstrado grande interesse pela cultura brasileira. Na última semana, o jogador aproveitou sua folga para visitar a Pinacoteca, um museu localizado na capital paulista, que abriga exposições dedicadas principalmente a artistas brasileiros. O holandês compartilhou registros da visita em suas redes sociais

Jogador compartilhou imagens de sua visita à Pinacoteca (Foto: Reprodução/Instagram/Memphis)

Na última Data Fifa, no começo de outubro, o jogador aproveitou um dia sem treino e visitou a comunidade de Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Memphis assistiu a uma pelada entre garotos da região e tirou foto com moradores do local.

Paula Cardoso, chef de cozinha que trabalha com Memphis, conta que fez questão de apresentar um comércio bem querido pelos paulistanos para o holandês, as padarias.

- Levei ele em uma 'padoca', para ele ver como é. Eu falei: 'Isso aqui é uma padoca, os paulistanos adoram'. Não deixei ele comer tudo, porque tem muita fritura, mas ele adorou. Ele até voltou depois para comer pão na chapa - disse Paula em entrevista ao Uol.