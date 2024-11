Neto crava saída de Yuri Alberto e diz que Corinthians quer Róger Guedes

Neto revelou que o Corinthians pode ter mudança de jogadores no ataque para 2025 (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 14:53 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (11), o apresentador do "Donos da Bola", Neto, afirmou que o Corinthians terá uma mudança no ataque para o próximo ano. O ex-jogador cravou a saída de Yuri Alberto na próxima janela e afirmou que a diretoria do clube alvinegro quer contratar Róger Guedes, do Al-Rayyan, para o seu lugar.

O apresentador revelou detalhes da negociação envolvendo o atual centroavante do Corinthians e afirmou que Róger Guedes seria contratado com ajuda financeira da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube.

- Eu fiquei sabendo que o Corinthians quer o Róger Guedes para o ano que vem e o Yuri Alberto vai ser negociado por 25 milhões de libras. No ano que vem, o Yuri Alberto vai ser vendido. E o Corinthians quer o Róger Guedes junto com o Esportes da Sorte - disse Neto.

Segundo as informações do apresentador, Yuri Alberto será negociado pelo valor de R$ 186,2 milhões, correspondente na atual cotação ao valor citado em libras, o clube tem 50% dos direitos federativos do atleta, portanto, receberia cerca de R$ 93 milhões. O atacante é um dos destaques da temporada do Timão com 26 gols em 53 partidas.

Volta de Róger Guedes

Jogador do Al Rayyan, do Qatar, Róger Guedes é um velho conhecido da Fiel. O atacante atuou pelo Corinthians entre 2021 e 2023. Em 129 jogos com a camisa alvinegra, o atacante marcou 43 gols, sendo 31 deles na Neo Química Arena. O jogador é o terceiro maior artilheiro do estádio, atrás apenas de Romero e Yuri Alberto.

O atleta saiu do Corinthians às vésperas do confronto com o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil de 2023. Róger Guedes justificou dizendo que tinha o sonho de jogar no Qatar. Parte da torcida criticou a postura do atacante na época.