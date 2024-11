Koeman projeta retorno de Memphis à seleção após jogos no Corinthians

Nesta segunda-feira (11), Ronald Koeman, treinador da seleção holandesa, falou sobre o retorno de Memphis Depay à equipe nacional. O jogador ficou fora da convocação nesta Data Fifa, que começa nesta semana.

Koeman concedeu entrevista coletiva em Utrecht, onde a equipe holandesa se prepara seus próximos compromissos na Liga das Nações da UEFA. O treinador abriu o jogo sobre Memphis e revelou que o atacante do Corinthians deve retornar à seleção no próximo ano caso mantenha o nível apresentado no Timão.

- Se há um jogador internacional com quem tenho mais contato é Memphis. Já conversamos sobre isso: se ele continuar assim, estará realmente no páreo para os jogos de março - disse o treinador da Holanda.

A fala do técnico surge em um período de incertezas para Memphis. O jogador não é convocado desde a Eurocopa, no meio deste ano.

Em setembro, Koeman afirmou publicamente que não convocaria mais o atacante Bergwijn após ele se transferir para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

O treinador justificou que o atacante perdeu a oportunidade de ser convocado por se transferir para fora do cenário europeu.

- Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira. Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão - disse o treinador na ocasião.

Aos 30 anos, Memphis também decidiu atuar fora da Europa. Após o término de seu contrato com o Atlético de Madrid, o atacante acertou com o Corinthians, em setembro. Entretanto, a discurso de Koeman indica um possível retorno do jogador.

Memphis jogou a última Eurocopa pela Holanda (Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

História de Memphis na Holanda

Com 46 gols em 98 jogos, Memphis é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. O camisa 94 do Timão fica atrás apenas do ex-Arsenal Van Persie, que balançou as redes 50 vezes. O atacante do Timão disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022.