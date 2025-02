Patrocinadora do Corinthians apoia vaquinha com doação recorde; veja o valor

A Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o Corinthians, anunciou que fez uma doação de R$ 500 mil para a vaquinha organizada pela torcida organizada Gaviões da Fiel para pagar a dívida referente do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal referente a Neo Química Arena.

A divulgação aconteceu neste sábado (15). A contribuição é recorde na vaquinha do Corinthians. Desde novembro, apenas a Fatal Models, site especializado em anúncio de acompanhantes, havia anunciado uma doação maior, R$ 200 mil, em dezembro do ano passado.

Segundo a empresa, a doação expressiva foi apenas um "aquecimento" para os próximos planos. A Esportes da Sorte doará R$ 300 mil a cada gol do Corinthians na partida contra o Universidad Central, da Venezuela, pela Pré-Libertadores, no estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na próxima quarta-feira (19).

Objetivo da vaquinha

Lançado pela torcida organizada Gaviões da Fiel em novembro, a iniciativa tem como meta arrecadar R$ 700 milhões, valor total da dívida, até a metade do ano, prazo limite estabelecido pelo banco estatal. Ao todo, o financiamento coletivo já arrecadou R$ 36.746.270,00.

Para saldar o débito, o financiamento coletivo precisa arrecadar mais R$ 663.253.730,00. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.