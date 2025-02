Auxiliar do Corinthians elogia possível reforço: ‘Jogou em um dos maiores’

Neste sábado (15), Corinthians e Portuguesa empataram por 2 a 2, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo ficou em segundo plano nas entrevistas de Ramón e Emiliano Díaz na coletiva de imprensa. A comissão foi questionada sobre o interesse do Timão no lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

O jogador argentino de 30 anos, que atualmente defende o Getafe, da Espanha, está próximo de ser o novo reforço do Corinthians. As negociações avançaram nos últimos dias, e o atleta deve assinar um contrato de empréstimo por um ano. O auxiliar do Timão, Emiliano Díaz, evitou cravar o acerto.

— Até que não se confirme, a gente só vai falar internamente. Estamos buscando opções sempre, Fabinho, pessoal do scout, nosso presidente. Nós temos que concluir algumas coisas — desconversou o auxiliar.

Lateral-esquerdo está próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians (Foto:Diego Haliasz/River Plate)

Valorizou o possível reforço

Apesar do discurso, Emiliano Díaz não se escondeu de perguntas sobre o jogador. Fabrizio Angileri atua no Getafe, mas coleciona passagens por River Plate e Godoy Cruz. O auxiliar declarou que o atleta possui um currículo importante no futebol.

— Ele foi eleito o melhor lateral por duas Copas Libertadores seguidas, está acostumado a jogar em time grande também. Jogou num dos maiores do mundo, o River Plate, o conhecemos porque jogou em casa — falou o auxiliar.

Ramón Díaz atuou profissionalmente pelo River Plate e conquistou a Libertadores de 1996 como treinador do clube. Pai e filho, hoje no Corinthians, nunca esconderam o carinho com o clube argentino.

Disputa na lateral

Caso se concretize, Fabrizio Angileri será o primeiro reforço do Timão na temporada. O jogador chega para uma posição com forte concorrência no elenco. Atualmente, o Corinthians possui três laterais-esquerdos: Matheus Bidu, Hugo e Diego Palácios.