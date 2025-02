Talles Magno conta pedido que fez a Romero antes de gol do Corinthians

O Corinthians empatou com a Portuguesa por 2 a 2, neste sábado (15), no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Jajá e Maceio marcaram para a Lusa, enquanto Matheus Bidu e Talles Magno balançaram as redes para o Timão.

O atacante do Corinthians chegou a cinco gols no Paulistão e lidera a artilharia da equipe na temporada. O jogador marcou de pênalti pela primeira vez com a camisa alvinegra. Em entrevista na zona mista do Pacaembu, Talles Magno revelou que pediu ao Romero para cobrar a penalidade.

— No lance do gol ali, quando eu sofri o pênalti, eu olhei para o Romero e perguntei: "Posso?", porque com certeza se ele quisesse bater, fazer o gol, eu estaria feliz do mesmo jeito, ali ele olhou para mim, piscou e disse "pode" — contou o jogador.

Resposta a polêmica

Em janeiro, o Corinthians bateu o Velo Clube por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. Naquela partida, Romero perdeu um pênalti que Yuri Alberto queria ter cobrado. Depois do jogo, o camisa 9 do clube alvinegro fez uma postagem enigmática em suas redes sociais questionando o "ego do elenco", para muitos uma crítica ao paraguaio. Talles Magno acredita que o fato contra a Portuguesa é uma prova da união do elenco

— Isso mostra para todos de fora o companheirismo que temos, essa decisão dele me deixou bem feliz, se ele deixasse eu bater, ou não, mesmo assim minha alegria e apoio para ele seria igual, na hora que sai estava cansado, perdi treinos quando fui aos Estados Unidos, então não fiquei chateado, eu pedi para sair — falou o atacante.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Universidad Central, na Venezuela, pelo jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. O Timão precisa superar dois confrontos eliminatórios para garantir vaga na fase de grupos.