Auxiliar do Corinthians lamenta chance perdida de recorde no Paulistão

Neste sábado (15), Corinthians e Portuguesa empataram por 2 a 2, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Timão atuou com a equipe reserva, mas segue pontuando e com a melhor campanha na tabela da classificação geral da competição. Matheus Bidu e Talles Magno marcaram para o clube alvinegro, enquanto Jajá e Maceió balançaram as redes para a Lusa.

Após o confronto, a comissão técnica do Corinthians fez uma análise da partida. Segundo Ramón e Emiliano Díaz, a partida foi equilibrada, com as duas equipes dividindo o protagonismo do duelo, um em cada tempo, e lamentou os erros cometidos pelo Timão.

— A análise da partida, era um jogo duro, sabíamos da dificuldade que poderíamos em encontrar, em linhas gerais, foi meio a tempo para cada, depois não concretizamos as chances que tivemos, e em um erro nosso sai o gol deles, são coisas que acontecem - disse Emiliano Díaz em entrevista coletiva no Pacaembu.

Busca pela pontuação histórica

Classificado de forma antecipada para o mata-mata, o Corinthians perdeu a oportunidade de ter um recorde no Campeonato Paulista. O Timão tem 26 pontos na tabela, com apenas uma partida restante, não tem mais chances de ter a melhor campanha na primeira fase, pertencente ao Palmeiras, que alcançou 30 pontos em 2022.

— Queríamos fazer a pontuação histórica, tivemos dificuldades e não aconteceu. A importância é o grupo ganhar confiança, saber sofrer em diferentes momentos do troneio, que está acostumando a ser cascudo, quando tem que sofrer sofre, quando tem que competir competimos, mas estamos esperançosos com o que vem pela frente — lamentou Emiliano Díaz.

Corinthians e Portuguesa empataram por 2 a 2 pelo Paulistão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Foco na América

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Universidad Central, na Venezuela, pelo jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. O Timão precisa superar dois confrontos eliminatórios para garantir vaga na fase de grupos.