Neto critica medalhão do Corinthians contra o Novorizontino: 'É incrível'

Em jogo dramático, o Corinthians perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 e ficou de fora da final do Campeonato Paulista. Na Rádio Craque Neto, o ex-jogador e ídolo do Timão criticou muito a atuação do meia Rodrigo Garro.

- O Matheuzinho muito mal no posicionamento, a falta de marcação do André, e o Mayk fez um golaço. E é impressionante como Garro não participa do jogo, é incrível. O Memphis não consegue jogar porque a bola não chega nele - disse Neto.

- O Corinthians foi muito moroso, o Memphis chutou uma bola no gol, o Garro foi o pé de rato, não deu um chute no gol. Breno Bidon também não fez uma boa partida. Parabéns ao Novorizontino, que está na final do Paulistão - completou sobre Novorizontino x Corinthians.

A partida foi disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, e teve o gol marcado pelo lateral Mayk. Depois de eliminar o Corinthians, o Novorizontino espera Palmeiras ou São Paulo.

Mayk marcou o gol da vitória do Novorizontino (Foto: Jota Arnaldo/RP Fotopress/GazetaPress)

Como foi o jogo do Corinthians contra o Novorizontino

O Corinthians iniciou a partida com maior posse de bola e tentou chegar ao ataque com perigo, mas foi o Novorizontino quem criou a principal oportunidade nos minutos iniciais. Em jogada pelo lado direito, o lateral Mayk cruzou na área e o volante Matheus Bianqui cabeceou para fora.

Criando mais e melhor que o Novorizontino, o Corinthians passou a empilhar oportunidades. Aos 35 minutos, Breno Bidon e André construíram jogada pelo meio-campo e acionaram Matheuzinho, que cruzou para a área. Matheus Bidu apareceu na finalização e acertou um chute forte, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O Corinthians passou a criar mais oportunidades e a pressionar o adversário, mas foi o Novorizontino quem abriu o placar. Aos 28 minutos, de Novorizontino x Corinthians, o meia Rômulo acionou Robson pela direita, que cruzou na segunda trave. Mayk apareceu livre para completar para o fundo da rede.

