menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Jesse Lingard, possível reforço do Corinthians, já foi avaliado em 40 milhões de euros

Atualmente, atleta está avaliado em 2,20 milhões de euros

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 27/02/2026
09:00
Jesse Lingard - West Ham
imagem cameraLingard marcou seis gols em oito partidas da Premier League (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está próximo de realizar a contratação de Jesse Lingard, inglês que possui passagens por Manchester United, Nottingham Forest, West Ham e outras equipes europeias. Veja com o Lance! quanto o atleta já valeu durante sua carreira.

continua após a publicidade

➡️ Defesa no ataque: zagueiros do Corinthians vivem fase artilheira na temporada

Com mais de 200 partidas disputadas na Premier League e 77 gols com a camisa do Manchester United, o jogador que hoje está avaliado em 2,20 milhões de euros (R$ 13,6 milhões) já teve seu valor de mercado estimado em 40 milhões de euros (R$ 247 milhões). Lingard atingiu essa marca no ano de 2019, quando vivia o auge da sua carreira nos Red Devil's. Na cotação da época, o atleta valia R$ 172 milhões.

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade
Jesse Lingard, aquecendo antes de jogo pelo Manchester United (Foto: Divulgação/AFP)
Jesse Lingard, aquecendo antes de jogo pelo Manchester United (Foto: Divulgação/AFP)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Carreira de Jesse Lingard

Depois de perder espaço no Manchester United na temporada de 2011/2012, Lingard foi emprestado para diversos times da segunda divisão inglesa. Depois, em 2015, retornou aos Red Devil's, onde conseguiu desempenhar um bom futebol e conquistou seu espaço na seleção inglesa, em 2016.

Depois disso, o atleta rodou por mais alguns clubes da Inglaterra, como Crystal Palace, West Ham e Nottingham Forest, sem nenhuma passagem de grande destaque. Mesmo assim, foi chamado pelo treinador Gareth Southgate para disputar a Copa do Mundo de 2018 com a Inglaterra, na Rússia. No Mundial, Lingard marcou na fase de grupos, contra a seleção do Panamá.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias