Jesse Lingard, possível reforço do Corinthians, já foi avaliado em 40 milhões de euros

O Corinthians está próximo de realizar a contratação de Jesse Lingard, inglês que possui passagens por Manchester United, Nottingham Forest, West Ham e outras equipes europeias. Veja com o Lance! quanto o atleta já valeu durante sua carreira.

continua após a publicidade

➡️ Defesa no ataque: zagueiros do Corinthians vivem fase artilheira na temporada

Com mais de 200 partidas disputadas na Premier League e 77 gols com a camisa do Manchester United, o jogador que hoje está avaliado em 2,20 milhões de euros (R$ 13,6 milhões) já teve seu valor de mercado estimado em 40 milhões de euros (R$ 247 milhões). Lingard atingiu essa marca no ano de 2019, quando vivia o auge da sua carreira nos Red Devil's. Na cotação da época, o atleta valia R$ 172 milhões.

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Jesse Lingard, aquecendo antes de jogo pelo Manchester United (Foto: Divulgação/AFP)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Carreira de Jesse Lingard

Depois de perder espaço no Manchester United na temporada de 2011/2012, Lingard foi emprestado para diversos times da segunda divisão inglesa. Depois, em 2015, retornou aos Red Devil's, onde conseguiu desempenhar um bom futebol e conquistou seu espaço na seleção inglesa, em 2016.

Depois disso, o atleta rodou por mais alguns clubes da Inglaterra, como Crystal Palace, West Ham e Nottingham Forest, sem nenhuma passagem de grande destaque. Mesmo assim, foi chamado pelo treinador Gareth Southgate para disputar a Copa do Mundo de 2018 com a Inglaterra, na Rússia. No Mundial, Lingard marcou na fase de grupos, contra a seleção do Panamá.