Jesse Lingard ganha data para se apresentar ao Corinthians

O Corinthians aguarda a chegada de Jesse Lingard, novo reforço da equipe, neste domingo (1). O meia-atacante inglês já assinou um pré-contrato com o clube paulista, restando apenas a realização de exames médicos, previstos para segunda-feira (2), para a oficialização.

O modelo da negociação prevê a chegada sem custos de transferência, com o Corinthians arcando apenas com os salários. Recentemente, Lingard também foi sondado pelo Remo.

O Timão trata a contratação como uma oportunidade de mercado para fortalecer o elenco comandado por Dorival Júnior, que tem questionado com frequência a sequência do calendário e a necessidade de mais opções no grupo.

Cabe ressaltar que a janela de transferências se encerra na próxima terça-feira (3). No entanto, como o jogador está livre no mercado e sem vínculo com outro clube, o Corinthians ganha prazo para concluir o registro.

Jesse Lingard, provável reforço do Corinthians (Foto: Divulgação/AFP)

Carreira de Lingard

Revelado pelo Manchester United, Jesse Lingard disputou 232 partidas pelo clube inglês, sendo 143 como titular, com 35 gols e 20 assistências, além de média de um gol a cada 228 minutos em campo. O meia registrou 1,4 finalizações por jogo, com 0,5 no alvo, e manteve participação ofensiva frequente, ao somar 0,7 dribles certos e 0,9 passes decisivos por partida, além de 26 grandes chances criadas e aproveitamento de 22% nessas oportunidades. No aspecto físico, venceu 2,7 duelos por jogo, com eficiência de 42% e sofreu 0,8 faltas por confronto.

O último clube na carreira de Lingard foi o FC Seoul, da Coreia do Sul. Antes de chegar ao clube sul-coreano, o meia viveu momentos frustrantes na carreira, como a passagem pelo Nottingham Forest, período em que sofreu com lesões e problemas físicos, o que o fez perder espaço entre os titulares.

O provável reforço do Timão ainda disputou a Copa do Mundo de 2018, com seis partidas e um gol marcado, na fase de grupos, contra a seleção do Panamá.

