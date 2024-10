O que pode mudar na Copa do Brasil com as ações de Vasco e Corinthians no STJD?

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 10/10/2024 - 17:31 • São Paulo (SP)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga nesta sexta-feira (11) os pedidos de Vasco e Corinthians, que questionam a mudança nas datas das semifinais da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia alterado o calendário a pedido de Atlético-MG e Flamengo, adversários dos clubes, justificando o grande número de desfalques provocados pela Data Fifa.

Essa alteração, que inverteu os dias dos jogos da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, foi aprovada antes das partidas de ida. Segundo fontes ouvidas pelo Lance!, o STJD já analisou casos semelhantes, mas o Regulamento Geral de Competições (RGC) concede à CBF o poder de ajustar o calendário.

Especialistas consultados pela reportagem indicam que, com a prerrogativa da CBF prevista no regulamento, a tendência é que o tribunal mantenha a alteração. No julgamento, o STJD vai avaliar as argumentações dos clubes e o RGC para emitir a decisão.

O Corinthians alega que a mudança compromete a isonomia da competição e desrespeita o regulamento, além de destacar que apenas as equipes mandantes ou o detentor dos direitos de transmissão poderiam solicitar a troca de datas. Em nota oficial, o clube reforçou a necessidade de que as decisões sigam o que foi acordado, em prol de um futebol justo e transparente.

- Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas - afirmou o Corinthians.

Nos jogos de ida, no dia 2 de outubro, o Atlético-MG venceu o Vasco por 2 x 1 e o Flamengo fez 1 a 0 no Corinthians. As partidas de volta estão marcadas para o final de semana depois da Data Fifa: dia 19 de outubro, jogam Vasco e Atlético-MG e no dia 20, Corinthians x Flamengo.