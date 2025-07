Polivalente, Carrillo vira solução caseira no Corinthians em meio à busca por reforços

Em meio a um cenário conturbado, com troca na presidência, dificuldades financeiras e um mercado que não oferece soluções rápidas, o Corinthians encontrou dentro do próprio elenco uma alternativa para minimizar as carências do setor ofensivo. André Carrillo se tornou peça importante no time de Dorival Júnior, não apenas pela experiência, mas sobretudo pela versatilidade em um elenco curto e carente de reforços.

Carrillo chegou ao Corinthians como um desconhecido para a maioria da torcida e até mesmo para o futebol brasileiro. Aos poucos, porém, foi conquistando seu espaço, ganhando minutos, se adaptando ao ritmo e às exigências do clube e se consolidando como uma das surpresas positivas do ano no Parque São Jorge.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta-feira, na Arena Castelão, Carrillo saiu do banco de reservas e foi decisivo. Atuando pelo lado direito do meio de campo, deu a assistência para Talles Magno marcar o gol da vitória. A assistência foi a terceira do peruano em 2025, o que o coloca na terceira posição do ranking do elenco, atrás apenas de Memphis Depay, com dez, e Talles Magno, com quatro.

Em um momento em que o Corinthians sofre para encontrar reforços, Carrillo se oferece como solução polivalente para Dorival. Ao longo da carreira, sempre se destacou pela capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas, com preferência pelo lado direito, justamente onde o Corinthians sente mais carência. O peruano já foi utilizado tanto como ponta quanto infiltrando por dentro, além de participar ativamente das ações defensivas, algo valorizado pela comissão técnica.

Os números mostram sua contribuição constante: em 35 jogos disputados em 2025, sendo 25 como titular, Carrillo soma dois gols, três assistências e participa diretamente da construção ofensiva com 33 passes decisivos e oito grandes chances criadas. Sua eficiência nos dribles chega a 66%, e defensivamente registra média de 1,2 desarmes e 3,3 bolas recuperadas por partida. Desde que chegou ao Corinthians, acumula 54 partidas, quatro assistências e 173 bolas recuperadas.

— Eu sempre joguei de ponta direita. Agora, talvez pela velocidade, jogo mais no meio, mas ainda entendo esse estilo quando jogo mais por fora. Posso jogar pelo meio e pelas alas. Estou pronto para ajudar o professor — afirmou o peruano.

Enquanto a diretoria ainda busca alternativas no mercado, Dorival conta com o peruano para ser mais uma válvula de escape. No sábado, contra o São Paulo, às 21h, no MorumBis, Carrillo deve novamente ser peça importante.