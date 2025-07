Atitude de Dorival Jr em jogo do Corinthians repercute internacionalmente

O Timão venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16), na Arena Castelão, valendo pela 14ª rodada do Brasileirão. Uma atitude do técnico Dorival Júnior no jogo do Corinthians repercutiu dentro e fora do Brasil após a partida.

Em jogo de poucas chances claras, o tento do triunfo foi anotado pelo atacante Talles Magno. Com o resultado, o Vovô estacionou em 18 pontos, ocupando o décimo lugar na tabela do campeonato. O Timão, por outro lado, foi a 19 pontos e ultrapassou o adversário, indo para a nona colocação.

No final do primeiro tempo, Dorival Júnior se irritou demais com a arbitragem e ofereceu seus óculos para que o árbitro enxergasse melhor. A atitude viralizou muito no Brasil e chegou até perfis estrangeiros nesta quarta-feira (16). Veja abaixo.

Dorival Jr, do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja atitude de Dorival Júnior em jogo do Corinthians, e repercussão nas redes sociais

Como foi o jogo

Ceará e Corinthians se encontraram, nesta noite, com desfalques para os dois lados. Os times fizeram um 1º tempo de muitas disputas e poucas chances claras de gol. O Vovô teve uma oportunidade com Fernandinho, que chutou de primeira e errou o alvo. O jogo do Corinthians demorou a encaixar.

O Timão chegou com Talles Magno, que aproveitou passe de Matheus Bidu. No entanto, ao concluir, o atacante mandou longe do gol de Bruno Ferreira. O Ceará ensaiou uma pressão em chegada de Aylon e chute de Fernando Sobral, mas as jogadas não funcionaram.

Nos últimos minutos da etapa inicial, Martínez teve uma das melhores chances até então. O atleta arriscou de longe e Bruno Ferreira defendeu. Na sequência, a defesa afastou o rebote da área alvinegra. Assim, os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

No 2º tempo, os times seguiram criando poucas oportunidades claras de gol. Buscando soluções, Léo Condé e Dorival Júnior começaram a promover mudanças nas escalações. Pelo lado dos paulistas, uma das alterações surtiu certo efeito: Carrillo.

O peruano escapou pela direita, passou pela marcação e cruzou na área. Talles Magno chegou a errar o domínio, mas ficou com a bola e, sozinho, balançou as redes. O jogador, que fez seu primeiro gol neste Brasileirão, não marcava desde fevereiro.

O Ceará tentou uma resposta com Guilherme, que girou na área e bateu, mas Hugo defendeu tranquilamente. Apesar da insistência nos minutos finais, os mandantes não conseguiram o empate. Dessa forma, o Corinthians voltou a vencer na competição após quatro jogos.