Dorival expõe falta de planejamento do Corinthians, que vai atrás de reforços

A vitória sobre o Ceará serviu para aliviar a tensão no Corinthians, que voltou a vencer após cinco partidas entre Brasileirão e Sul-Americana. Mas o time segue pagando o preço por uma série de erros de planejamento durante a janela de transferências, que abriu na semana passada. O clube, que já enfrentava um elenco curto e carente de opções ofensivas, não conseguiu reforçar o grupo como prometido à comissão técnica de Dorival Júnior.

O Corinthians acumula frustrações no mercado. O lateral-direito Igor Vinícius, que poderia reforçar o setor, preferiu o Santos. Biel, atacante atualmente no Sporting, recusou a proposta corintiana. O centroavante Carlos Vinícius, sem clubes desde que saiu do Fulham, da Inglaterra, foi oferecido e é um nome que agrada. Mas no primeiro momento, o Timão quer jogadores de outras posições, em especial que atue pelo lado do campo.

Além de não poder contar com nenhum reforço até agora, Dorival ainda ficou sem o volante Alex Santana, o meia Igor Coronado e o atacante Giovane, que deixaram o clube.

Corinthians vence, mas sente ausência de trio ofensivo e expõe carências

A dificuldade do Corinthians em se movimentar no mercado é consequência direta do momento institucional conturbado. Dorival chegou ao clube com a promessa de que teria ao menos quatro reforços para encorpar o elenco, mas o caos político que culminou no impeachment do presidente Augusto Melo travou qualquer avanço.

— É natural que tenhamos muitas dificuldades, em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando no clube, a saída do presidente Augusto e a chegada desse presidente que está à frente. Ele está tentando desenvolver e dar sequência às contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão desse problema que tivemos. O Fabinho está trabalhando para que alcancemos alguns nomes. Perdemos alguns no meio do caminho em razão da espera que tivemos que ter — afirmou Dorival, após a vitória fora de casa.

O jogo contra o Ceará expôs todas essas fragilidades. Dorival tinha à disposição para o ataque Héctor Hernández, Talles Magno e os garotos Kayke, Kauê Furquim e Gui Negão. A vitória por 1 a 0 veio com um gol marcado por Talles Magno, após falha da defesa do Ceará.

Agora o técnico tem dois dias para preparar a equipe para o clássico contra o São Paulo, sábado (19), às 21h, no MorumBis, buscando engatar uma sequência para se aproximar do G6 do Brasileirão.