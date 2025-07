Neto alfineta jornalistas da Globo após vitória do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16), na Arena Castelão, valendo pela 14ª rodada do Brasileirão. Craque Neto, ídolo do Timão, deu uma alfinetada em jornalistas da Globo depois do triunfo fora de casa.

Em jogo de poucas chances claras, o tento do triunfo foi anotado pelo atacante Talles Magno. Com o resultado, o Vovô estacionou em 18 pontos, ocupando o décimo lugar na tabela do campeonato. O Timão, por outro lado, foi a 19 pontos e ultrapassou o adversário, indo para a nona colocação.

No programa "Donos da Bola", na Band, o Craque Neto aproveitou o espaço para provocar os jornalistas da Globo. No dia do jogo, nenhum dos 8 apostou na vitória do Corinthians no Brasileirão.

- Você sabe o que é o Corinthians? Você sabe? - alfinetou Neto, olhando para a foto de cada jornalista da Globo. Sobrou até para o "Gato Mestre"

(Foto: Reprodução)

Veja momento da alfinetada de Neto após vitória do Corinthians no Brasileirão

Como foi o jogo?

Ceará e Corinthians se encontraram, nesta noite, com desfalques para os dois lados. Os times fizeram um 1º tempo de muitas disputas e poucas chances claras de gol. O Vovô teve uma oportunidade com Fernandinho, que chutou de primeira e errou o alvo. O jogo do Corinthians demorou a encaixar.

O Timão chegou com Talles Magno, que aproveitou passe de Matheus Bidu. No entanto, ao concluir, o atacante mandou longe do gol de Bruno Ferreira. O Ceará ensaiou uma pressão em chegada de Aylon e chute de Fernando Sobral, mas as jogadas não funcionaram.

Nos últimos minutos da etapa inicial, Martínez teve uma das melhores chances até então. O atleta arriscou de longe e Bruno Ferreira defendeu. Na sequência, a defesa afastou o rebote da área alvinegra. Assim, os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

No 2º tempo, os times seguiram criando poucas oportunidades claras de gol. Buscando soluções, Léo Condé e Dorival Júnior começaram a promover mudanças nas escalações. Pelo lado dos paulistas, uma das alterações surtiu certo efeito: Carrillo. O meia tem se destacado pelo Corinthians no Brasileirão.

O peruano escapou pela direita, passou pela marcação e cruzou na área. Talles Magno chegou a errar o domínio, mas ficou com a bola e, sozinho, balançou as redes. O jogador, que fez seu primeiro gol neste Brasileirão, não marcava desde fevereiro.

O Ceará tentou uma resposta com Guilherme, que girou na área e bateu, mas Hugo defendeu tranquilamente. Apesar da insistência nos minutos finais, os mandantes não conseguiram o empate. Dessa forma, o Corinthians voltou a vencer na competição após quatro jogos.